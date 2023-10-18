港珠澳半馬2023｜11月19日開跑　長跑運動員：有一定難度

跑手在馬拉松活動常走上平日無法進入的「禁區」，而11月他們更會跑上港珠澳大橋！首屆「中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於2023年11月19日(星期日)舉行，活動至今已有8,000人報名。長跑運動員鄭文皓表示，港珠澳半馬有一定難度，提醒跑手們賽前須分階段進行訓練體能，還要多補充碳水化合物、蛋白質等營養。

由「中銀香港」贊助、中國香港田徑總會主辦的首屆「中銀香港港珠澳半馬」是港珠澳大橋通車之後，第一個舉辦的體育賽事。賽事的起點位於港珠澳大橋香港口岸，起跑之後，沿港珠澳大橋香港的連接路段跑10.5公里折返，再跑回香港口岸作終點。沿途可欣賞香港國際機場景色。

挑戰組設獎項

賽事一共設有8,000個名額，並分挑戰組(青年組、壯年組、先進1組和2組)及公開組。挑戰組設有獎項，總名次首10名的跑手可獲約3.12萬港元至7.8萬港元的獎金；另有只限香港永久性居民的特別獎金，3組的冠亞季軍可獲1,000至3,000港元。

跑手須要跑兩次隧道

香港青年（U20）半馬拉松紀錄保持者鄭文皓表示，港珠澳半馬路線有一定難度，因跑手須要跑兩次斜度媲美西隧的隧道，加上天氣不穩，形容路線對他來說有相當的挑戰性。鄭文皓又分享自己的參賽前的備戰心得，指分階段進行訓練體能，「第一個月係俾身體適應，第二至三個月起先好提高訓練強度。」他又建議，跑手可提早到場，以了解比賽場地。