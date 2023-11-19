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2023-11-19 10:07:42

港珠澳大橋半馬賽事今晨舉行 周潤發參賽 海內外專業跑手獻技 (多圖)

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影星周潤發亦有參賽。(陳奕釗攝)

影星周潤發亦有參賽。(陳奕釗攝)

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行，約8000參賽者齊集參賽，是首個在港珠澳大橋舉辦的半馬拉松比賽。挑戰組賽事於早上7時40分開跑，由政務司司長陳國基和入境處處長郭俊峯等嘉賓主持起步禮鳴槍。眾多選手一早已聚集在起點進行熱身。挑戰組有多名海內外專業跑手參與，亦有來自8個國家的海外特邀跑手，以及7個東亞國家及地區的東亞半馬拉松錦標賽跑手，影星周潤發亦有參與。
 

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首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 政務司長陳國基主持起步禮。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 影星周潤發亦有參賽。(陳奕釗攝)

陳國基在社交平台表示，自己連續兩個周日馬不停蹄，身體力行支持本港體育盛事。繼上周主持維港泳啟動禮後，今早來到港珠澳大橋香港段，為港珠澳大橋香港段半馬拉松揭開序幕。他說港珠澳大橋是「一國兩制」下粵港澳三地第一次合作共建的超大型跨海交通工程，有助為三地居民打造「一小時生活圈」。今日半馬賽事，同樣創下多個「第一」，既是第一屆舉辦，亦是港珠澳大橋開通以來舉辦的第一個跑步活動，參賽者達8000人，雲集來自香港以至世界各地的馬拉松跑手，同場競技。


他又指，儘管天氣近日轉涼，但絲毫不減現場的熾熱氣氛，參賽者在大橋上既可飽覽香港美麗景色，亦可親身體會國家這項偉大建設。另外，他再次呼籲市民下月10日在區議會選舉投票，這是特區完善地區治理後的第一個大型全港選舉，選出愛國愛港、實幹惠民的區議員。
 

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 有跑手反映輪候輪候洗手間需要半小時以上。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 跑手拍照留念。(陳奕釗攝) 有跑手穿西裝參賽。(陳奕釗攝) 多名海外專業跑手參賽。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行。(陳奕釗攝) 有跑手不適。(陳奕釗攝)
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