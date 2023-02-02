港珠澳大橋地盤62歲男工3米高墮下 搶救兩日終不治

一名62歲姓陳男工周二（31日）於港珠澳大橋人工島順行路一個地盤開工時，發生工業意外身亡！當日下午約2時，男工把工作台的物品掛於天秤上後，再在工作台上繫好安全帶，由天秤操作人員將他連同工作台吊到其他地方，怎料，工作台升至離地3米高時散開，他隨即倒在地上，頭部重創，昏迷送北大嶼山醫院搶救，其後轉送至瑪嘉烈醫院留醫，可惜延至今日早上9時11分不治。
據了解，男工自去年11月起，在興建停車場的地盤開工，負責裝嵌工作，把物品綁好於天秤的鐵鈎，再由天秤操作人員把物品吊運到另一地方。
工會質疑施工手法危險 促各方公開交代
工業傷亡權益會今日在網上發帖文指，對事件深感難過，昨日已跟死者家屬聯繫，將協助家屬及跟進。工權會稱，據知事發時死者曾將安全帶扣於工作台上，卻因工作台散開喪命，批評如消息屬實，該地盤負責人實在完全罔顧工人性命，亦難以理解為何該地盤容許此情況發生，對此類極其危險的施工方式予以強烈讉責，並促請勞工處徹查意外原因；又指事發至今兩日，承建商保華建築、機管局或勞工處均未提及意外經過，家屬對事故詳情及成因毫不了解，要求各方盡快公開交代。
機管局當日回覆傳媒查詢指，上月31日下午約2時30分接獲報告，一名在港珠澳大橋香港口岸人工島自動化停車場工地的工人被發現失去知覺，在場人士隨即召喚救護車，並將該名工人送往醫院治理。機管局已立即與承建商跟進及通知勞工處，並會配合相關調查工作。工地的相關工作已經暫停，事件原因正在調查當中。