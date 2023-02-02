港珠澳大橋地盤62歲男工3米高墮下 搶救兩日終不治

一名62歲姓陳男工周二（31日）於港珠澳大橋人工島順行路一個地盤開工時，發生工業意外身亡！當日下午約2時，男工把工作台的物品掛於天秤上後，再在工作台上繫好安全帶，由天秤操作人員將他連同工作台吊到其他地方，怎料，工作台升至離地3米高時散開，他隨即倒在地上，頭部重創，昏迷送北大嶼山醫院搶救，其後轉送至瑪嘉烈醫院留醫，可惜延至今日早上9時11分不治。

據了解，男工自去年11月起，在興建停車場的地盤開工，負責裝嵌工作，把物品綁好於天秤的鐵鈎，再由天秤操作人員把物品吊運到另一地方。