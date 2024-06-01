港珠澳大橋混凝土測試造假　嘉科時任董事判罪成候判

港珠澳大橋香港工程，涉嫌在混凝土磚壓力測試報告造假案，土木工程拓展署的工程顧問公司的時任董事，在今日（1日）於區域法院被判欺詐罪成。

被判罪成的是嘉科工程顧問有限公司的前營運董事梁永強，67歲。他被指違反《盜竊罪條例》第16A條而罪名成立。案情指土木工程署在2012年成立小蠔灣工務區域試驗所，為港珠澳大橋的工程進行建築材料測試，並由嘉科獲得有關合約，營運有關的試驗所。

其中土木工程署的2名首席技術員分別於不同時段派駐試驗所，監督嘉科，並就試驗所進行的測試，擔任核准簽署人以發出認可計劃的認許報告。廉署其後接獲土木工程署轉介的投訴展開調查，發現自2013年起，該試驗所未能按要求進行混凝土壓力測試。並在2013年1月至2016年7月期間，涉案多名實驗室職員串謀更改接駁到壓力測試機的電腦上顯示的日期及時間，以及用欺詐手法，以強力混凝土磚及金屬校準柱等代替品進行混凝土壓力測試。