港珠澳大橋港澳跨境貨車安排明起實施 港貨車每日限額400架次

政府今日(7日)公布，經港澳兩地政府磋商及同意，港珠澳大橋港澳跨境貨車安排正式實施。大橋澳門口岸跨境貨物轉運站將於明日(8日)起投入運作，屆時香港貨車可由香港經大橋到澳門口岸轉運站交收貨物，並可同時將澳門輸港的貨物運送回港；澳門貨車經大橋來港後可前往位於香港國際機場的物流設施交收貨物，並可同時將香港輸澳的貨物運送回澳門。運輸及物流局表示，每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400架次。

政府表示，屆時業界可更便捷地把貨物在港澳之間運送，除了有助香港各行業的生意發展，亦可惠及香港巿民，讓兩地貨物更容易和快速地送到他們手上。另外，澳門貨車將使用香港國際機場的物流設施，從而擴大有關物流設施的客戶網絡。

行政長官李家超表示，有關港澳跨境貨車安排是有助促進兩地以至大灣區的交流、激活經濟和加強融合的重要政策，亦是強化港澳兩地物流設施的一項全新重要措施，為現時主要靠海運的港澳跨境貨運提供更大便利和效益，港澳兩地政府已就港澳跨境貨車安排簽訂協議。

運輸及物流局局長林世雄表示，香港貨車經大橋前往澳門口岸轉運站裝卸貨物，將獲免除澳門商業稅務登記及澳門行車稅；而司機亦無需申領澳門駕駛執照。每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400架次。