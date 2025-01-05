港珠澳大橋香港段半馬舉行　莊司暘羅映潮成最先衝線本地男女跑手

第二屆港珠澳大橋香港段半馬拉松早上舉行，約有8,000人參與，包括約1,600名非本地跑手。男子組和女子組的冠軍，分別由埃塞俄比亞跑手托路沙及肯尼亞拿禾烏娜奪得，而男、女子組最先衝線的本地跑手，分別是長跑好手莊司暘和羅映潮。
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男女冠軍由非本地跑手奪得
半馬拉松賽事全長約21公里，在港珠澳大橋香港段上舉行，跑手跑10.5公里後至粵港分界線前原路折返。挑戰組賽事早上7時15分於香港口岸起跑，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩、入境處處長郭俊峯等主持起步禮。
莊司暘賽後稱，今次回程主要是逆風跑，賽道較有難度，但對滿意整體表現，他的成績與個人半馬最佳紀錄相差兩分鐘。第二年參與這項賽事的他又說，整體配套比去年改善很多，流動廁所基本上不用排隊，橋上接駁位今年亦已鋪上防滑軟墊，毋須如去年般要刻意跨過，有助發揮成績。
羅映潮亦滿意個人表現，形容賽道大致平穩、比想像中少風阻，但進入隧道段時較多斜路，較有挑戰性，又說兩周後參加一場5,000米的季前測試賽後，便會閉關備戰渣打馬拉松。日本名將川內優輝表示，喜歡今次賽道，形容沿途風景很好，又說很高興見到很多跑手。
賽道流動廁所增至130個
因應去年有跑手提出流動廁所不足，今年起點和終點共設有70個流動廁所，整條賽道就合共有130個流動廁所，而沿路亦設有6個水站。有跑手認為，在賽道上可以看到和聽到飛機起降，與平時的公路賽不同，亦有內地跑手希望以跑步形式，欣賞港珠澳大橋沿路風景。
今次比賽獲得大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，亦升格為世界田聯金級道路賽事。介乎港珠澳大橋香港口岸與粵港分界線的港珠澳大橋香港連接路自昨日下午起局部封閉，賽事期間往澳門及珠海方向所有行車線會封閉，往香港方向將臨時改為雙線雙程行車；往澳門及珠海方向預計今日下午2時重開。