港珠澳大橋香港段半馬舉行　莊司暘羅映潮成最先衝線本地男女跑手

第二屆港珠澳大橋香港段半馬拉松早上舉行，約有8,000人參與，包括約1,600名非本地跑手。男子組和女子組的冠軍，分別由埃塞俄比亞跑手托路沙及肯尼亞拿禾烏娜奪得，而男、女子組最先衝線的本地跑手，分別是長跑好手莊司暘和羅映潮。

男女冠軍由非本地跑手奪得

半馬拉松賽事全長約21公里，在港珠澳大橋香港段上舉行，跑手跑10.5公里後至粵港分界線前原路折返。挑戰組賽事早上7時15分於香港口岸起跑，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩、入境處處長郭俊峯等主持起步禮。

莊司暘賽後稱，今次回程主要是逆風跑，賽道較有難度，但對滿意整體表現，他的成績與個人半馬最佳紀錄相差兩分鐘。第二年參與這項賽事的他又說，整體配套比去年改善很多，流動廁所基本上不用排隊，橋上接駁位今年亦已鋪上防滑軟墊，毋須如去年般要刻意跨過，有助發揮成績。

羅映潮亦滿意個人表現，形容賽道大致平穩、比想像中少風阻，但進入隧道段時較多斜路，較有挑戰性，又說兩周後參加一場5,000米的季前測試賽後，便會閉關備戰渣打馬拉松。日本名將川內優輝表示，喜歡今次賽道，形容沿途風景很好，又說很高興見到很多跑手。