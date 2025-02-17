港產大熊貓龍鳳胎首見公眾 活潑家姐不怯場 細佬爬樹搶鏡 熊貓迷逼爆打卡不願走

港產大熊貓龍鳳胎家姐、細佬過完半歲生日，正式與公眾見面，兩隻大熊貓似乎想報答大眾的厚愛，盡顯活潑可愛一面，讓市民旅客雀躍打卡！為搶先見大熊貓龍鳳胎，不少市民及旅客昨清晨已到海洋公園門外排隊，並攜帶各式大熊貓主題紀念品入場「應援」；排頭位的市民稱，龍鳳胎在香港出世別具意義，並計劃在牠們一歲生日時再探訪。海洋公園主席龐建貽表示，6隻大熊貓效應下，有助公園增加收入，透露會在4月至5月推出製作大熊貓食糧等付費活動。攝：林俊源

海洋公園於10時正式開門，而昨早9時許已有逾百市民在大門外排隊，不少佩戴大熊貓周邊產品，迫不及待入園見兩隻寶貝。園方採用潮水式管理，向排隊訪客派籌，分批讓人進入「大熊貓之旅」展館，預計每日可接待約5,000人。市民入場館要邊行邊影家姐、細佬，並時刻保持安靜，每人參觀時間限5分鐘。然而，很多人都不願走，要園方多番催促才依依離去。當場外等候人數太多時，園方會派發「時間票」，讓訪客按時返排隊區等入場。展館目前於早上10時至下午3時開門，龍鳳胎昨首日亮相至下午約2時40分，園方宣布入場名額已滿，並呼籲往四川奇珍館與大熊貓安安、可可見面。 至於順利入館的遊人紛紛舉起相機，記錄家姐與細佬的趣致一刻。姐弟倆面對大量觀眾未見「怕羞」，活潑好動的家姐大玩韆鞦，見細佬爬樹「搶鏡」亦忍不住爬埋一份，不過兩隻大熊貓BB尚年幼，玩十多分鐘便靜下休息，家姐與細佬都喜歡在樹上或趴在韆鞦「眠一眠」，睡姿也相當可愛。家姐、細佬現時每日與公眾見面約5小時，預留時間作護理、休息及與媽媽盈盈親近。



市民愛叫乳名「家姐、細佬」 大熊貓BB可愛的身影治愈無數熊貓粉絲，昨排頭位入園的岑先生，早上6時許已到埸。他表示，龍鳳胎在香港出世，有特別意義。對於龍鳳胎要改名，岑先生稱仍在思考中，但希望能保留乳名「家姐、細佬」，認為較親切及貼切。他又打算花費500元購買龍鳳胎的紀念品。葉小姐則提早一晚入住酒店Staycation，並在早上8時半排隊。她表示能親眼見到龍鳳胎活動、爬鞦韆的畫面已感滿足，相信之後會來參觀得更頻繁；惟指1,500元的「貴賓團」門票太貴，不考慮購買。她又認為，市民可能已習慣叫「家姐、細佬」，覺得「叫返家姐、細佬最好」，不打算參加命名比賽。 旅客專誠來港見大熊貓 除本地市民外，早上等待開園的還有境外旅客。來自印尼的Leonardo Matthew Yauw在深圳就讀大學，自1月與家人來港首次見到大熊貓後，便開始在小紅書關注家姐和細佬，昨趁放假與朋友來港一日遊，並到海洋公園探大熊貓兼遊玩。專程從四川成都來港看大熊貓的邱先生認為，大熊貓BB首次亮相「儀式感滿滿」，雖然只在展館粗略參觀5分鐘，但看到龍鳳胎的正臉、甚至「啃腳」已達預期，更感嘆「這世界上怎麼會有如此美好的東西」。

龐建貽

大熊貓效應助公園增收入 龐建貽：冀下半年延長BB見面時間 暫不考慮加價 大熊貓龍鳳胎正式與公眾見面，吸引不少市民和旅客入場。海洋公園主席龐建貽表示，自大熊貓相繼亮相後，勢頭一直很好，中央送贈的大熊貓安安、可可去年12月初亮相後，入場人次按年增三成；一對龍鳳胎開展後，相信有助園方增加入收和人流。 構思山下園區增設大熊貓展館 現時的四川奇珍館和大熊貓之旅將不足以讓6隻大熊貓居住，公園正籌備擴建相關設施。龐建貽指，正構思在山下園區，分階段增設新展館及大熊貓博物館，屆時一些較舊的設施如小童設施等須搬遷。他又透露，現正拍攝熊貓紀錄片，未來亦計劃製作漫畫和動畫。他又指，雖然飼養6隻大熊貓開支增加，惟考慮到經濟情況，未有打算加票價。 海洋公園推出每日一團40人的「貴賓團」，可探訪家姐、細佬半小時，每人收費1,500元。被問到會否「未瞓醒或只見到一隻」，龐建貽坦言「大自然生態真係好難逼」，但貴賓團或包場參加者活動後會獲「證書」；而隨著龍鳳胎逐漸長大，他期望在今年下半年至明年，可逐步延長每日見公眾時間。龐建貽又透露園方計劃於4至5月，推出一些付費活動，如製作大熊貓糧食，或可進入園區親身放置竹子，但不會有接觸大熊貓活動。