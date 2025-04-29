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2025-04-29 10:38:34

港產太空人｜最快2026年升空 港入選載荷專家黎家盈 總督察升警司

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據報該載荷專家為女總督察黎家盈。消息指，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。

據報該載荷專家為女總督察黎家盈。消息指，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。

神舟二十號載人飛行任務上周三（23日）宣布，入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最快於2026年首次執行飛行任務，官方至今未公布香港載荷專家名字，據報該載荷專家為女總督察黎家盈。消息指，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。

消息稱，在警隊最新晉升安排上，擢升為警司人士中有「黎家盈」名字，她在接受連串考核後，近日已正式獲通知晉升。
 

據報該載荷專家為女總督察黎家盈。消息指，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。 行政長官李家超2023年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，背影見到有不少女性身影。

中國載人航天工程辦公室副主任、中國載人航天工程新聞發言人林西強上周三在神舟二十號載人航天任務新聞發布會上透露，港澳航天員入隊後，很快適應了工作和生活環境，港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

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早前警隊流傳消息，一名30多歲的女警入選為載荷專家，為在本港出生和成長黎家盈，育有3名子女，擁博士頭銜，專長在資訊科技及電腦範圍，在警方資訊技術支援部門工作，不需要對外，亦不需要做一般執法工作，現時已借調保安局，2023年起在北京接受相關訓練，具備航天員資格。

創科局局長孫東去年曾表示，對於獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家，他與全港市民一樣感到無比興奮，是全香港人光榮。他指，明白大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，未有回應入選者是否如消息所指的黎家盈。

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行政長官李家超2023年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，背影見到有不少女性身影。
 

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