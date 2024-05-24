港產太空人｜消息：女總督察黎家盈料獲選載荷專家 去年起赴京受訓(更新)

國家於2022年10月宣布，正式展開第4批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家，讓香港市民有機會參與國家載人航天工程。消息指選拔程序已達尾聲，料短期內公布，代表香港入選的載荷專家是一名來自警隊的女警務人員。據中國載人航天工程辦公室早前表示，第4批預備航天員入隊後，有機會實現中國人登陸月球的工作，即未來或有港人可登陸月球。 擁博士頭銜 專長資訊科技 今次入選的女警據悉為一名女總督察，擁電腦方面博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍，在警方資訊技術支援部門工作，不需要對外，亦不需要做一般執法工作，現時已借調保安局。警隊內部流傳指其名字為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練，具備航天員資格。據指她在本港出生成長，育有三名小孩。

創科局：有港人進入選拔載荷專家最後環節 創新科技及工業局表示，有來自香港的候選人成功進入選拔的最後環節，特區政府對此深感鼓舞，會與內地相關單位保持密切聯繫，並適時向公眾交代最新進展。

創新科技及工業局局長孫東日前表示，本港起初有120人報名，約40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」，他又指最終選拔結果料很快就有好消息公布，有信心香港至少有一人入選成載荷專家。 香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，只有行政長官李家超於去年6月在禮賓府，與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔複選的香港候選人會面時，曾發布一系列的相片，看到不同候選人的人背影，當中不乏女性候選人的身影。