港男女平均預期壽命續增 女87.9歲 男82.5歲

港人愈來愈長壽。統計處數據，女性和男性平均預期壽命增加至87.9年及82.5年，較2022年分別升加1.1年和1.8年。另外，截至2023年底女性有410.26萬人，男性為342.53萬人，按年分別增1%及0.5%。在不包外籍家傭下，每千名女性計算的男性人數為908，較2022年的911略為擴大。 統計處出版《香港的女性及男性——主要統計數字(2024年版)》。截至2023年底女性有410.26萬人，男性為342.53萬人。按年齡組別分析，0至14歲女性及男性人數在2022年底至2023年底期間，分別減少了1.9%及1.4%。但65歲及以上則分別增長6.1%及5.7%。

2023年活產嬰兒15,818人(女性)及17,414人(男性)，較2022年的15,663人及16,838人增加。而女生和男生出生時平均預期壽命分別從2022年的86.8年及80.7年增至2023年的87.9年及82.5年。 結婚數目持續上升，由2022年的30,012宗增至2023年的47,723宗。女性和男性的粗結婚率(即每千名人口的結婚數目)分別為11.6及13.9，較2022年的相應比率(女性：7.5；男性：8.9)高。不過，15歲及以上從未結婚的女性和男性數目分與2022年比較分別增加3.3%及3.6%。同期，已婚女性和男性數目分別增2.8%及2.6%。喪偶/離婚/分居的女性增加2.7%，男性減少2.6%。