港男女網紅諷蹲地遊客「是否需坐輪椅」 惹內地反彈網民批歧視

兩名香港網紅稱對很多遊客來到「踎低」感到不解，嘲諷他們是否腰骨有問題，手推輪椅往尖沙咀星光大道用普通話詢問多名蹲在地上的遊客：「我看你蹲了好久，是不是腰骨有問題，要不要坐輪椅？」(影片截圖)

內地「蹲地文化」再次掀動中港矛盾，兩名香港網紅近日往尖沙咀星光大道拍片，稱對很多遊客來到「踎低」感不解，言語間嘲諷他們「是否腰骨有問題」，及後手推輪椅以普通話詢問多名蹲在地上的遊客：「我看你蹲了好久，是不是腰骨有問題，要不要坐輪椅？」影片在內地瘋傳，連廣東電視台「珠江之聲」都有在抖音發放影片。有內地網民斥二人為了博取流量，「歧視和侮辱」內地人。

影片顯示，兩名網紅男女在影片開頭用廣東話表示，「唔知點解好多遊客嚟到香港都好鐘意踎低，到底佢腰骨係咪有事呢，身為熱心嘅香港人，我哋就嚟到關心下佢哋」。其後，女子推著輪椅走向蹲在尖沙嘴K11 MUSEA附近一名男子，用普通話詢問對方「蹲了很久，腰骨是不是有問題」，是否需坐輪椅，對方搖手拒絕後，便拿起放在地上的背囊及購物袋離去。

男子亦推著輪椅，用普通話向在海旁蹲著的兩名男子詢問「你好你好，你們沒事吧，我看你蹲了很久」，他們回答「沒事，站累了」便站起來；男女亦用同樣的方法詢問另外兩名遊客，但均遭到拒絕。男子最後在片中表示，「原來大家腰骨都係冇問題嘅，咁嘅話就唔好周街踎啦，快點搵個位坐啦」。

影片在內地瘋傳，廣東電視台「珠江之聲」亦在抖音轉載，並於微博引來不少內地網民批評，痛斥片中男女歧視內地人，「蹲着也犯法？」、「不知所謂，又搞中港矛盾」、「真的不懷好意，怎麼不去問外國人呢」、「說明香港公共設施缺乏，街道椅子都沒有」、「一到周末天橋路邊都是菲傭席地而坐，他們倒是不會上去問人家是不是影響市容」、「直接坐上去，看看他們會怎麽樣？」、「你這兩個港燦何來優越感」、「放心，以後沒人去了」。

