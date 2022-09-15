港男無私奉獻骨髓結緣　淋巴瘤婦獲重生

捐贈骨髓的陳先生(左)及罹患淋巴瘤的譚女士。(蘇文傑攝)

骨髓移植，隨時可救人一命，意義無限。香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」今日(15日)表揚2019至2021年度獲嘉許的82名骨髓捐贈者，以感謝他們無私奉獻。當中罹患濾胞性淋巴瘤病的譚女士，成功與無血緣捐贈者陳先生配對骨髓，兩人因而相織結緣。陳先生希望譚女士可以早日康復，好好享受未來的人生。

骨髓捐贈者和需接受骨髓移植病人雙方的白血球組織型必須高度或完全吻合，方可進行骨髓移植，據統計，找到一位完全吻合的無血緣捐髓者一般只有5千至1萬分之一機會；若是罕見的白血球組織型，機率更少於十萬分之一。譚女士在2013年罹患濾胞性淋巴瘤病，一直透過化療醫治，惟癌病於2017年復發，亟需骨髓移植，因她與兩位親生姊姊的骨髓並不吻合，需尋求資料庫協助，終於在翌年，譚女士成功與無血緣捐贈者陳先生配對骨髓。

譚女士：感謝給予「第二生命」 陳先生： 舉手之勞

捐贈骨髓的陳先生是位恆常捐血者，19歲開始捐血，22歲時更登記捐贈骨髓。譚女士非常感謝陳先生的無私奉獻，亦珍惜對方給予的「第二生命」，令她的健康大有改善。陳先生分享時坦言：「萬分之一機會遇上對方是緣份，骨髓捐贈只是舉手之勞。」

截至今年8月，本港已有逾16萬人登記成為志願骨髓捐贈者，並成功為1,122位本地及129位海外病人提供合適的造血幹細胞作移植治療。紅十字會輸血服務中心呼籲市民積極響應周六(17日)「世界骨髓捐贈者日」，凡於周六至周日(18日)成功捐血及登記捐贈骨髓，將可獲贈環保食物袋一個，數量有限，送完即止。