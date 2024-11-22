港聯手星澳日警掃黃 拘65人 日本AV女優來港賣淫作招徠 肉金達15萬元

香港警方聯同新加坡、日本和澳門警方，打擊一個由本地人操縱的跨境賣淫集團。集團安排日本性工作者在香港從事賣淫活動，每次收取數千至數萬元不等。甚至有AV女優曾舉辦粉絲會，每次「肉金」高達15萬元。另外，警方經調查後，亦發現有賣淫集團安排外籍性工作者，在設於普通民居的神秘房提供性服務。警方在整個行動中拘捕65人。

日前香港警方聯同新加坡警察部隊、日本警視廳和澳門司警，展開代號「律風」的聯合行動，打擊一個涉及操控日本性工作者的跨境賣淫集團。警方有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，該個由本地人士操控的跨境賣淫集團，在社交平台群組以人氣AV女優作賣點，聲稱可安排日本性工作者到本地酒店提供性服務。當中有AV女優曾在香港舉行粉絲會，每次性服務收取高達15萬的肉金。據悉，涉案女優包括人氣女優Miru和麻宫若菜。鄧凱彤續指，身處日本的團夥負責在社交平台招募日本女子出國賣淫，當嫖客聯絡社交平台客服並繳付按金後，便安排交易，集團成員會收取一半肉金。她指，犯罪集團分工仔細，有人任社交平台群組管理員，有人定期到酒店向性工作者收取金錢和派發性物品；有人負責預訂酒店。

期間，警方發現涉案的性工作者曾到新加坡和澳門賣淫，遂聯絡當地執法部門交流情報。聯合行動共拘39人，香港警方拘捕7名骨幹成員和3名日本性工作者；集團女主腦和2名骨幹另涉洗黑錢罪，款項逾1,900萬元。