港股今年未升過！ 七日失近千點 陷愈跌愈走「死亡漩渦」 基金未敢博反彈

港股今年開局7個交易日未贏過一仗！日本股市創新高之際，恒生指數昨早段曾彈57點後再迅速轉跌，收市險守萬六，報16,097點，挫92點或0.6%，連挫7個交易日，累失950點或5.6%，為去年8月中「七連跌」後逾4個月最長跌浪，亦為1998年元旦七連挫後，26年最差開局。雖然市場仍相信在估值低迷下，港股今年仍有望報升，惟有基金經理認為大市已陷愈跌資金愈不敢買的「死亡漩渦」，即使有反彈條件，但可能「未等到已經輸死咗」，目前不敢貿然出手。

港股三大指數昨均創14個月低，恒指連續7日出現「陰燭」之餘，其餘兩大指數更跑輸，國企股指數今年累挫6%，報5,421點，昨失28點或0.5%，連跌4日；恒生科技指數報3,428點，昨失26點或0.8%，連挫4日，今年瀉8.9%。大市昨成交額只有745億元，連續8日不足900億元。A股亦失色，上證綜合指數昨報2,877點，跌0.5%，今年累跌3.3%。82隻藍籌股中，18隻或近22%今年累計跌幅超過一成，表現最差為京東健康(6618)及李寧(2331)，今年分別大瀉18.7%及15.1%；重磅股以美團(3690)最遜色，今年暴跌12.4%，過去半年大瀉近41%。至於阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)今年則分別大跌8.3%及4.6%，後者在大手回購支撐下仍稍跑贏大市。

大新料估值修復

上半年看20500

由於港股已從高位顯著下挫，大行普遍認為今年有估值修復空間。大新銀行(2356)首席經濟及策略師溫嘉煒指，美國聯儲局預期今年可能掉頭減息，內地有望推出更多措施穩定經濟，或有助紓緩港股估值的下行壓力，加上恒指估值吸引，預測市盈率(PE)一度跌至接近10年平均3個標準差低位，預料若內地經濟回穩，加上聯儲局考慮提早減息，恒指上半年有望重上20,500點，即潛在升幅4,403點或27.4%，看好受惠國策支持和減息的板塊。另外，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示，港股估值再跌至歷史低位，反彈概率不低，今年大市有估值回歸憧憬。不過他指，與以往股災式急插不同，今浪跌市緩慢向下行，因而料修復過程亦漫長。他建議投資者留意穩定派息、硬件科技及綠色資源三大主題，如中國移動(941)、滙豐控股(005)、中海油(883)、領展(823)、小米集團(1810)、聯想集團(992)、瑞聲科技(2018)、舜宇光學(2382)、中芯國際(981)、龍源電力(916)及協鑫科技(3800)。

黃國英：等待明確利好訊號才出手

不過，著名基金經理、黃國英資產管理公司董事黃國英認為，港股跌跌不休受累強勁de-rating(估值降級)，沽壓集中高估值股份如美團、舜宇及瑞聲。他指，大市已陷愈跌信心愈薄弱的惡性循環，加上除中港外其他市場表現亮麗，除非有重大利好消息出現，否則沒有足夠誘因博港股反彈，「因為歷史話俾你聽，幾低位買都可以輸，美團都可以兩個月輸兩成！」他指，相較以往的三至四成持倉，旗下基金的港股持倉已大降至低於一成，主要重倉美股，港股的短線操作集中沽空部分弱勢科技股，以及小注博金飾股業務見底，如周大福(1929)及六福集團(590)等。他指，會等待明確的利好訊號出現，才會大舉重返港股。