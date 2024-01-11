熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 流感 農曆新年2024 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-11 04:31:59
日報

港股今年未升過！ 七日失近千點 陷愈跌愈走「死亡漩渦」 基金未敢博反彈

分享：
頭版

港股今年開局7個交易日未贏過一仗！日本股市創新高之際，恒生指數昨早段曾彈57點後再迅速轉跌，收市險守萬六，報16,097點，挫92點或0.6%，連挫7個交易日，累失950點或5.6%，為去年8月中「七連跌」後逾4個月最長跌浪，亦為1998年元旦七連挫後，26年最差開局。雖然市場仍相信在估值低迷下，港股今年仍有望報升，惟有基金經理認為大市已陷愈跌資金愈不敢買的「死亡漩渦」，即使有反彈條件，但可能「未等到已經輸死咗」，目前不敢貿然出手。

港股 恒生指數 恒指

恒生指數昨收市險守萬六，但卻連挫7個交易日，為去年8月中七連跌後逾4個月最長跌浪。(林俊源攝)

國指科指跑輸 成交連續多日低迷

港股三大指數昨均創14個月低，恒指連續7日出現「陰燭」之餘，其餘兩大指數更跑輸，國企股指數今年累挫6%，報5,421點，昨失28點或0.5%，連跌4日；恒生科技指數報3,428點，昨失26點或0.8%，連挫4日，今年瀉8.9%。大市昨成交額只有745億元，連續8日不足900億元。A股亦失色，上證綜合指數昨報2,877點，跌0.5%，今年累跌3.3%。82隻藍籌股中，18隻或近22%今年累計跌幅超過一成，表現最差為京東健康(6618)及李寧(2331)，今年分別大瀉18.7%及15.1%；重磅股以美團(3690)最遜色，今年暴跌12.4%，過去半年大瀉近41%。至於阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)今年則分別大跌8.3%及4.6%，後者在大手回購支撐下仍稍跑贏大市。

港股 藍籌

大新料估值修復
上半年看20500

由於港股已從高位顯著下挫，大行普遍認為今年有估值修復空間。大新銀行(2356)首席經濟及策略師溫嘉煒指，美國聯儲局預期今年可能掉頭減息，內地有望推出更多措施穩定經濟，或有助紓緩港股估值的下行壓力，加上恒指估值吸引，預測市盈率(PE)一度跌至接近10年平均3個標準差低位，預料若內地經濟回穩，加上聯儲局考慮提早減息，恒指上半年有望重上20,500點，即潛在升幅4,403點或27.4%，看好受惠國策支持和減息的板塊。另外，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示，港股估值再跌至歷史低位，反彈概率不低，今年大市有估值回歸憧憬。不過他指，與以往股災式急插不同，今浪跌市緩慢向下行，因而料修復過程亦漫長。他建議投資者留意穩定派息、硬件科技及綠色資源三大主題，如中國移動(941)、滙豐控股(005)、中海油(883)、領展(823)、小米集團(1810)、聯想集團(992)、瑞聲科技(2018)、舜宇光學(2382)、中芯國際(981)、龍源電力(916)及協鑫科技(3800)。

黃國英：等待明確利好訊號才出手 

不過，著名基金經理、黃國英資產管理公司董事黃國英認為，港股跌跌不休受累強勁de-rating(估值降級)，沽壓集中高估值股份如美團、舜宇及瑞聲。他指，大市已陷愈跌信心愈薄弱的惡性循環，加上除中港外其他市場表現亮麗，除非有重大利好消息出現，否則沒有足夠誘因博港股反彈，「因為歷史話俾你聽，幾低位買都可以輸，美團都可以兩個月輸兩成！」他指，相較以往的三至四成持倉，旗下基金的港股持倉已大降至低於一成，主要重倉美股，港股的短線操作集中沽空部分弱勢科技股，以及小注博金飾股業務見底，如周大福(1929)及六福集團(590)等。他指，會等待明確的利好訊號出現，才會大舉重返港股。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受