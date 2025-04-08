港股史上最慘烈一役 殺恒指3021點 千三牛證陣亡 齊創紀錄 亞洲骨牌式股災

美股昨早段未跌夠，截至本港時間昨晚10時半，道指早段曾挫625點或1.6%，報37,689點，納指及標指分別跌0.8%及1.3%。恒指夜期則反彈，曾報20,208點，較現貨高水380點。

港股錄史上最重傷股災！美國關稅政策加上中國強硬反制引爆的關稅戰，令整個亞洲捲入大型股災現場，跌幅更遠超出預期。港股再淪「提款機」並遭踐踏式拋售，全日狠挫3,021點創歷史最高紀錄，跌幅13.2%，下跌幅度不但冠絕亞洲，亦為金融海嘯後逾16年來最重傷。同時，大市單日屠殺1,296隻牛證，亦為歷史新高；主板成交額6,209億元亦破史上紀錄。北水昨無力撐市令市場悲觀情緒升溫，分析料恒生指數將下試今年低位。

單日市值蒸發5.2萬億 陷技術熊市

恒生指數昨高低波幅達1,341點，收市報19,828點，失守二萬關之餘，單日市值蒸發5.18萬億元，亦跌凸今年升幅，全年暫倒跌1.2%，而單日3,021點跌幅，亦已超越去年全年3,012點升幅。目前恒指與俗稱牛熊線的250天線(昨處19,477點)僅距離351點，與今年低位18,671點則有1,157點差距。

以恒指昨低位19,706點計，已累計由上月中高位24,874點插水20.8%，意味已極速進入技術性熊市。恒生科技指數昨亦嘔吐17.2%或911點，至4,401點，下跌點數與幅度均創有紀錄新高。昨日遭強制收回的1,296隻牛證中，包括714隻恒指牛，佔比55%。法興證券上市產品銷售部亞太區董事周翰宏表示，由於熊證已普遍處於價外，輪證炒家昨主力撈底貼價牛證，收回水平以19,500點至19,600點為主，惟注碼偏向慎審，昨窩輪牛熊證佔大市成交比例不足3%，為歷年來最低。

藍籌全線挫

小米等7隻跌幅逾兩成

大市昨整體下跌股份近2千隻，上升不足百隻。83隻藍籌昨全線報跌，52隻或63%跌幅最少一成，7隻跌幅最少兩成，包括藥明生物(2269)、聯想集團(992)、比亞迪電子(285)、吉利汽車(175)、小米集團(1810)、藥明康德(2359)及舜宇光學(2382)。「ATM」中阿里巴巴(9988)挫近18%、美團(3690)失15%，騰訊控股(700)瀉12.5%，另外滙豐控股(005)則跌14.8%。至於中電控股(002)及電能實業(006)跌不足1%，為藍籌中最「輕傷」。

匯金掃ETF 北水乏力撐市

淨沽出阿里

市場本來憧憬昨日北水或中央出手撐市，中央匯金公司昨表示堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。不過內地投資者未見配合，港股通淨買額153.7億元，惟整體買額與沽額比例為5.3比4.7，非但未見明顯撈貨動力，更踩一腳淨沽出19.5億元阿里。

A股昨險守3千關，上證指數收報3,096點，失7.3%；深成指跌9.7%；創業板指數失12.5%。其他亞洲股市則以台股最重創，跌幅達9.7%；日經225指數挫7.8%；新加坡及韓國分別跌7.5%及5.6%。