港股尋底恐跌足4年 史上首次 A股失3千關 穆迪踩一腳 降中國評級展望

中港股臨近年底再迎來壞消息！上證綜合指數失守關鍵的三千點之際，恒生指數昨再創逾1年低，累計今年失3,454點或17.5%，連挫4年，為史上首次，4年累失近1.2萬點或42%。國際評級機構穆迪(Moody's)昨再踩一腳，將中國信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，有指因消息提早外洩令股市跌勢加速。分析指，穆迪倘降級將加重內地借貸成本，意味將重擊經濟，但目前仍處觀察階段，未有實質影響，惟中港股已然低落的情緒或再添憂，恒指有機會失守萬六關，惟提防年結前會有挾倉。

內地信用評級展望降至「負面」

穆迪昨發表報告指，確認內地長期本外幣發行人及無抵押評級為「A1」級，但信用評級展望下調至「負面」，主要是反映內地政府擬為地方政府和國企提供財政刺激，將為其財政、經濟及機構帶來下行風險。該行又指，下調展望亦反映結構性和持續性的中期經濟增長放緩，以及房地產行業風險增加，將影響未來經濟政策的有效性，及令風險增加，推出措施時將面對挑戰。不過，該行亦指內地有高度抗衡衝擊的能力，加上儲蓄率高，料可承受較高債務規模。

財政部昨迅速回應指，對穆迪行動「失望」，強調宏觀經濟持續向好，預計今季經濟保持回升向好態勢，仍是世界經濟穩定增長重要引擎。至於近年受樓市影響，房地產相關稅收下降，但佔地方一般公共預算收入比重無大幅回落，樓市下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來影響是「可控的、結構性的」。

傳消息提早外洩 股市加速下瀉

外電昨指，在穆迪昨午3時25分宣布下調中國評級展望前數個小時、即早上10時51分，消息已在微信上流傳，更指早在上周五已有投資者在私人聊天室猜測會下調評級展望。中港股昨未有明顯利淡消息，惟在消息公布前已明顯走弱，恒指低處未算低昨一度再挫418點，低見16,228點，收市報16,327點，跌318點或1.9%，再創1年低。累計本月，恒指瀉4.2%，今季則失1,482點或8.3%，由今年初高位22,700點至今回落6,373點或28.1%。

A股則再陷入三千攻防戰，上證綜合指數昨在尾市插水並失守3,000點，報2,972點，跌50點或1.7%，為10月下旬以來約1個半月低。