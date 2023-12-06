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2023-12-06 04:30:34
日報

港股尋底恐跌足4年 史上首次 A股失3千關 穆迪踩一腳 降中國評級展望

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港股

港股尋底恐跌足4年 史上首次 A股失3千關 穆迪踩一腳 降中國評級展望

中港股臨近年底再迎來壞消息！上證綜合指數失守關鍵的三千點之際，恒生指數昨再創逾1年低，累計今年失3,454點或17.5%，連挫4年，為史上首次，4年累失近1.2萬點或42%。國際評級機構穆迪(Moody's)昨再踩一腳，將中國信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，有指因消息提早外洩令股市跌勢加速。分析指，穆迪倘降級將加重內地借貸成本，意味將重擊經濟，但目前仍處觀察階段，未有實質影響，惟中港股已然低落的情緒或再添憂，恒指有機會失守萬六關，惟提防年結前會有挾倉。

港股

恒指昨曾最多跌418點。(中新社)

內地信用評級展望降至「負面」

穆迪昨發表報告指，確認內地長期本外幣發行人及無抵押評級為「A1」級，但信用評級展望下調至「負面」，主要是反映內地政府擬為地方政府和國企提供財政刺激，將為其財政、經濟及機構帶來下行風險。該行又指，下調展望亦反映結構性和持續性的中期經濟增長放緩，以及房地產行業風險增加，將影響未來經濟政策的有效性，及令風險增加，推出措施時將面對挑戰。不過，該行亦指內地有高度抗衡衝擊的能力，加上儲蓄率高，料可承受較高債務規模。

財政部昨迅速回應指，對穆迪行動「失望」，強調宏觀經濟持續向好，預計今季經濟保持回升向好態勢，仍是世界經濟穩定增長重要引擎。至於近年受樓市影響，房地產相關稅收下降，但佔地方一般公共預算收入比重無大幅回落，樓市下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來影響是「可控的、結構性的」。

傳消息提早外洩 股市加速下瀉

外電昨指，在穆迪昨午3時25分宣布下調中國評級展望前數個小時、即早上10時51分，消息已在微信上流傳，更指早在上周五已有投資者在私人聊天室猜測會下調評級展望。中港股昨未有明顯利淡消息，惟在消息公布前已明顯走弱，恒指低處未算低昨一度再挫418點，低見16,228點，收市報16,327點，跌318點或1.9%，再創1年低。累計本月，恒指瀉4.2%，今季則失1,482點或8.3%，由今年初高位22,700點至今回落6,373點或28.1%。

A股則再陷入三千攻防戰，上證綜合指數昨在尾市插水並失守3,000點，報2,972點，跌50點或1.7%，為10月下旬以來約1個半月低。

穆迪

財政部對穆迪行動「失望」。

倘失守16100點 或試去年低位

獨立股評人沈慶洪表示，一旦中國評級下調勢會增加借貸成本，不利經濟，對一直致力減低借貸成本的內地而言「就要再做多啲嘢」。不過他認為中港股的根本問題在於入市意欲低，即使兩地屢次出招仍難吸引資金重返市場，除非息口、內地經濟及中美關係出現更實質的好消息，否則可能仍要「等運到」。他以技術走勢看，恒指倘跌穿16,100水平，有機會進一步走低至15,700水平，甚至下試去年低位14,597點；不過臨近年結，加上長假期前後成交普遍淡靜，不排除年底會出現挾倉，料本月走勢先低後高，惟最高僅上望萬七水平。

不過大行對明年則未太悲觀。建銀國際指港股將迎來史上首次連跌4年，明年有望進入休養生息階段，估值及盈利逐步修復，但需要更多政策支持才能打開上行空間，恒指明年波幅區間介乎16,500點至20,500點。滙豐環球私人銀行對明年中港股保持中性觀點，相信港股最壞時候已過，將聚焦服務消費板塊機遇，亦維持看好美元的觀點。

港股

恒生指數本月以來累減785點或4.2%， 今季以來累跌1,482點或8.3%， 由今年初高位22,700點至今回落6,373點或28.1%。收市報16,327點

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