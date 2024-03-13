港股成功升穿17000關 科指國指現技術牛 憧憬資金回流

港股成功突襲萬七關！即使明顯利好消息欠奉，惟科技股昨突然領軍，恒生指數一口氣衝五關並直搗萬七點大門，收市飆升505點或3.1%，至17,093點，連升3日累漲864點，升破近月阻力100天線(昨處16,640點)之餘，亦創今年新高。同時大市技術走勢轉佳，恒生科技指數及國企股指數昨一度累計低位反彈最少兩成，進入技術性牛市。資金亦配合升市，主板成交額昨按日急增六成至近1,500億元，為去年9月初後約半年最高。分析相信，高成交下明顯升市不排除有長線資金掃貨，並可確認今年1月已見底，惟指數現已升至關鍵水平，資金會否大舉回流，還須利率及內地政策配合。

國指昨一度高見5,971點，收報5,949點，升200點或3.5%，以今年初低位4,943點計，即一度累計反彈21%；科指昨高見3,657點，收市報3,643點，漲161點或4.6%，以今年初低位2,984點計，最多累升22.5%。至於恒指低位累彈近16%，仍未踏入技術性牛市。不過三大指數距離俗稱牛熊分界線的250天線仍有一段距離，恒指相差逾千點，國指及科指分別相差3.7%及5.8%。大升市下熊證傷亡慘重，昨有268隻熊證「打靶」，當中207隻或77%為恒指熊證；萬七關被衝破後，熊證街貨重倉區退守17,500關，成淡友最新防線。

ATMXJ領升 內房集體彈

科技龍頭ATMXJ為升市推手，以本月28日發布首款電動車的小米集團(1810)急漲11.3%表現最佳，另外京東集團(9618)大漲近8%，騰訊控股(700)及美團(3690)升逾4%，阿里巴巴(9988)則揚2.8%。5股合共貢獻大市196點或近四成升幅。另外，外電傳中央出手救萬科企業(2202)，稱內地監管機構召見大型銀行並要求加大對萬科的融資，引爆內房股新一浪反彈，除萬科飆10.3%外，同樣傳陷財困的旭輝控股(884)及龍湖集團(960)亦分別爆升19.3%及14.1%，後者更為昨日表現最好藍籌。

分析估長線基金開始儲貨

資深財經分析師熊麗萍表示，內地兩會閉幕後經濟政策漸清晰，而昨日升市以新經濟股為主，不排除有美股資金回流，但目前仍難以估計資金流入規模，料以長線投資者的「儲貨」行動為主，「唔似係要掃個市升上去嘅錢」。她認為，相信大市今年已見底，惟再進一步上升還須政策及美國減息配合。富途首席策略師陸秉鈞亦表示，美匯持續整固有利資金回流港股，倘大市穩守萬七關，則可確認為轉勢，下一關可上望萬八點水平；相反倘守不住，則代表今轉升浪或完結。他又認為，近年市況波動高，兩指數踏入技術性牛市的實質指標作用已不大，惟亦不排除可帶動氣氛，成為資金追貨藉口。事實上，道富環球最新公布上月機構的投資者風險偏好指標亦顯示，外資對中國股票需求從1月起見改善，並在上月持續，資金流入為去年3月後1年以來最高。