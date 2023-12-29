港股連挫4年史上首次 累失逾萬點 蒸發7萬億市值

港股昨在12月的期指結算日迎來反彈！在科技股領航下，恒生指數昨大升418點或2.5%，報17,043點，為本月首次在萬七關樓上收市，帶挈全月暫倒升約1點。全年計，恒指累失2,737點或13.8%，為歷來首次連續4年報跌，累計4年失逾1.1萬點或近四成，港股市值則蒸發逾7.2萬億元，目前僅約30萬億元。

至於恒生科技指數報3,763點，昨大升124點或3.4%，本月跌3.5%，今年則大挫8.8%。A股今年則反覆向下，上證綜合指數報2,954點，昨升1.4%，本月則失2.5%，今年累跌4.4%。82隻藍籌股中，今年大贏家為理想汽車(2015)、聯想集團(992)及小米集團(1810)，全年分別漲88%、71%及49%；石油股亦跑出，中國石油(857)全年累升45%，中海油(883)累漲30%；另外滙豐控股(005)亦有三成進帳。至於大輸家為李寧(2331)、碧桂園服務(6098)及中升控股(881)分別挫約69%、66%及53%；另外重磅的美團(3690)亦失53%。