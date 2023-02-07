港與內地全面通關 羅湖隔3年重開 香園圍首作旅檢 全日逾24.3萬人次出入境

本港繼續復常之路，昨與內地全面通關，截至晚上8時各個管制站共有逾24.3萬人次出入境，情況大致暢順。其中，香園圍邊境管制站昨首次開放客運過關，亦是首個可步行前往的口岸，有市民專誠踩單車到場「打卡」，而經香園圍入境內地過程只需約10分鐘。關閉3年的羅湖管制站亦重開，取道過境的除一般旅客，還有已上網課多年的跨境學童，有學童對於能重返本港上實體課感興奮。攝：李睿哲 保安局回覆本報查詢指，截至晚上8時各個管制站共有逾24.3萬人次出入境，包括約19萬人取道陸路管制站，當中香園圍和羅湖分別有5,264和54,598人次出入境。香園圍邊境管制站2020年落成後，受疫情影響當年先啟用貨檢設施，客運通關則延至昨日啟用，首日運作大致暢順，由本港出發到深圳過程只需約10分鐘。 香園圍是全港首個「人車直達」的關口，市民除可乘搭新開辦的城巴B7線(來往上水及香園圍、經粉嶺)或自行駕車前往等，亦可經附近行人隧道步行到旅檢大樓，昨早有港人「單車友」專誠踩單車來回香園圍兩次「打卡」。保安局長鄧炳強形容，香園圍是「以人為本」的關口，相信可起到分流作用。

市民清晨出發搶先羅湖過關 港人最常用的羅湖管制站昨亦重開，港鐵東鐵綫事隔3年再次提供市區往返羅湖站的列車服務，有市民急不及待清晨出發，希望成為重開後首批過關的市民。東鐵綫轉用9卡車後，昨終迎來全面通關，立法會議員張欣宇向本報稱，疫情前過境段主要客源包括居深圳但來港工作的數以萬計市民，但3年來大多數已遷回香港，料全面通關首數周，繁忙時間的東鐵綫仍能應付。不過，他擔心日後這種「跨境返工模式」回復以往情況後，列車運載力便會有挑戰。張欣宇續說，希望東鐵綫可由2.7分鐘加密至2.5分鐘一班。至於非繁忙時間，他留意到往市區的列車駛至粉嶺站時仍有座位。 首日立即經羅湖過關的，還有闊別校園生活3年的跨境學童，現場所見偶爾有跨境生辦理手續時一度有阻滯，其餘大部分均順利過關。北區中學校長會主席方奕亮在一個電台節目稱，羅湖口岸正進行工程，初期會酌情處理跨境生遲到事宜。香園圍和羅湖管制站的旅客，均可乘車直達上水，但俗稱「水貨街」的新康街一帶，昨未見太多「拖喼客」。

