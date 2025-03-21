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2025-03-21 07:15:00

港航客機疑行李架「尿袋」起火逼降福州　乘客返港稱「滅火筒噴兩下就無晒」(更新/有片)

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香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖)

香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖)

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香港航空一架空中巴士A320客機(編號HX115)昨日一班由杭州飛往香港的客機，因機艙行李架疑因俗稱「尿袋」的移動充電裝置起火，客機緊急降落福州長樂機場，過程中無人受傷。港航安排另一班航機到福州接載乘客返港，已於凌晨返抵；但亦有乘客自費改搭其他航空公司班機提早返港。

 

港航安排受影響乘客乘搭另一航機，於凌晨零時54分飛抵香港國際機場。有乘客自行改搭其他客機由福州來港，她接受訪問時憶述，事發時聽到有人尖叫及大喊「起火」，回頭發現行李架起火，距自己身後兩三排，她當時感到害怕，旁邊女孩還問會不會一起死。她又稱，機組人員從拿滅火器到把火救熄，花了大概有10多至20分鐘，認為「動作其實有一點點慢，因為當時有很多人咳嗽、嗆」。

港航客機疑行李架「尿袋」起火逼降福州，乘客返港稱救火動作其實有點慢。(有線新聞截圖) 黃先生：迷你滅火筒噴兩下就無晒。(有線新聞截圖)

乘客：迷你滅火筒噴兩下就無晒

另經港航客機返港的黃先生表示，發生火警時亦坐在起火地點較遠位置，事發時李櫃內「爆啲火出嚟」，他說，火勢不算猛烈，機內未算煙霧瀰漫，空中服務員疏散附近乘客到機尾位置，以及取出兩個迷你滅火筒撲火，但形容「噴兩下就無晒」乘客亦遞上清水和果汁協助撲熄火勢，並指當時感到「有啲驚」。

香港航空表示昨日由杭州飛往香港的HX115航班，疑因行李架內的行李起火而改道並安全降落於福州長樂國際機場。已即時安排另一航機接載乘客回港，並於今日凌晨零時54分安全抵達香港國際機場。香港航空對機組人員的迅速處理和乘客的理解與配合表示感謝，將全力配合有關當局進行事件調查，並將繼續以最高的安全標準和服務質量，保障每一位乘客的出行安全。

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航班緊急降落福州 停機坪上有消防車戒備

香港航空一架空中巴士A320客機(編號HX115)今日中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港，惟於下午1時56分緊急降落福州長樂機場，機上人員從舷梯疏散後坐接駁車休息，停機坪上有消防車戒備。根據追蹤航班飛行路線的網站，事件期間最高飛行高度為9000多米。

香港航空確認一架由杭州飛往香港的HX115航班，今日因行李架起火而改道，並安全降落於福州長樂國際機場，火勢已被成功撲滅，現正全力為乘客及機組人員提供協助。出事航班共載有160名乘客和8名機組人員。公司現正安排另一航機接載乘客回港，預計晚上8時55分到達福州機場。

有人在內地社交平台上載片段，見到飛機降落後有機艙服務員詢問相信是相關行李物主的乘客，了解起火的手提行李包內有甚麼東西，乘客回應說有相機和「充電寶（尿袋）」。

 

▼▼香港航空滅火片段曝光▼▼

另有片段亦見到當時行李架有火冒出 (小紅書) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖) 香港航空HX115原定杭州回港，中途轉飛福州。附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫，不斷有水從行李架流出。(影片截圖)

社交平台有乘客指座位上方的其中一格行李架冒煙，煙霧蔓延整個機艙，疑似是移動充電裝置（尿袋）起火，事件沒有造成傷亡。從事發片段所見，附近多個座位的乘客急疏散，及後客艙行李架火勢已撲滅，可見有燃燒薰黑痕跡，空姐及乘客不停倒蘋果汁及樽裝水降溫以免復燃，不斷有水從行李架流出。

另有片段亦見到當時行李架有火冒出，拍片乘客表示事發時飛機爬升到半空，飛到平穩狀態時就聽到有人大叫「燒起來」，機艙充滿塑膠燒焦的味道。她形容事件「離譜」，指起火的行李架位於機艙前方，但滅火設備放在機尾，用了一段時間才將滅火器運上前。

 

影片連結

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