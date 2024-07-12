港警7.25起換佩槍 「點三八」逐步淘汰 兩款國產半自動手槍取代

香港警隊將逐步淘汰軍裝警員的「點三八」左輪手槍及刑偵探員的SIG P250半自動手槍；而新引入的兩款新槍，分別為中國製CF98-A及CS/LP5。警方表示，會分階段訓練相關警務人員，預計每年訓練2,000人，首批完成受訓人員為衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊及總部刑偵人員，將於本月25日起配備新自動手槍執勤。警方指，換槍是配合長遠的行動需要，而新款手槍設手動安全掣，警員可將手槍設置於安全模式，大幅減少意外走火的風險，大大提升日常攜帶和使用的安全性。新槍更換彈匣、補充子彈的速度都更快，可提高警員槍械戒備能力。



現時香港警隊軍裝人員使用俗稱「點三八」的「史密夫威信軍警十型」(Smith & Wesson Model 10)左輪手槍，而刑事單位人員則使用「適格紹爾」(SIG Sauer)P250半自動手槍；「換新槍」後，軍裝警員將逐步轉用CF98-A，而刑事單位人員改用CS/LP5，兩款新槍均為中國製9毫米半自動手槍。 警務處槍械訓練科總督察鄧子良介紹，新半自動手槍口徑為9毫米，射程、準繩度等細節與現時相若，設計符合國際標準，也貼合警隊對槍械安全性能及操作標準的需求，能完全配合警隊需要；專為亞洲人手形設計的握把更有助提升警務人員握槍能力和控制力。