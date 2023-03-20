港越冬斑蝶下跌15% 深水灣首度「清零」排除人為因素

每年冬天香港都會成為斑蝶群的越冬地點或遷徙中途站，綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，發現持續觀察已13年的4個地點中，整體斑蝶數量比對上一個冬天跌一成半，當中深水灣更首次錄得「清零」情況，不排除是出沒位置轉移，其餘3個地點則合計有近千隻班蝶出沒。

綠色力量自2009年起，持續於4個斑蝶越冬熱點進行記錄，包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山分流和水口。最新調查發現，剛過去的冬天小冷水錄得最多越冬斑蝶，有601隻；其次是大嶼山分流，有331隻，創該地調查以來新高。至於大嶼山水口僅得50隻，深水灣為0隻，是該地點自調查以來首次完全沒有記錄任何越冬斑蝶。總體本港越冬斑蝶數量比對上一個冬天跌一成半。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，每年踏入秋冬季，東亞地區的斑蝶群就會由北方飛往南方度冬，香港因和暖的亞熱帶氣候，成為理想的越冬地點或遷徙中途站，每年約10月起便會見到斑蝶群的蹤影。