港車北上申請處理量增至每日500宗

港車北上計劃推出一年半，粵港兩地政府同意由即日起，將每個工作日處理的申請量由400宗增至500宗，以更好地應對新申請和續期申請的需求。有立法會議員歡迎新安排，但關注如果增加太多名額，將導致港珠澳大橋內地口岸假日時更加擠塞。

本港運輸署昨公布，兩地政府同意昨日開始，把處理港車北上的申請數目將由每個工作天增至500宗，旨在更好地應對新申請和續期申請的需求。署方指，港車北上的申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變，合資格續期的人士亦可在毋須參與電腦抽籤的情況下，提交續期申請。