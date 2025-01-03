港車北上申請處理量增至每日500宗

港車北上計劃推出一年半，粵港兩地政府同意由即日起，將每個工作日處理的申請量由400宗增至500宗，以更好地應對新申請和續期申請的需求。有立法會議員歡迎新安排，但關注如果增加太多名額，將導致港珠澳大橋內地口岸假日時更加擠塞。
本港運輸署昨公布，兩地政府同意昨日開始，把處理港車北上的申請數目將由每個工作天增至500宗，旨在更好地應對新申請和續期申請的需求。署方指，港車北上的申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變，合資格續期的人士亦可在毋須參與電腦抽籤的情況下，提交續期申請。
議員關注口岸假日會否更塞
立法會議員陳恒鑌歡迎新安排，相信可令有意申請港車北上的港人，增加中籤機會，但關注若增加太多名額，大橋內地口岸在假日時或會更加擠塞。他解釋，汽車通關時車上的人都需要落車進行通關手續，惟因口岸櫃位不足，導致要「車等人」，引發排隊輪候的車流。他已經向運輸及物流局表達訴求，希望向內地當局反映和增加櫃位。運輸署指，兩地政府將繼續留意港車北上的運作情況，並與相關部門密切聯繫，適時檢視及改善計劃安排。
現時港車北上只接受網上申請，運輸署每兩星期會舉行一輪電腦抽籤，中籤者須按電腦系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交申請。兩地政府共同審批資料後，將通知申請人審批情況和所需手續。