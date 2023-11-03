港車北上走私查獲金條72塊 價值4300萬

通報指，一輛跨境客車日前經皇崗口岸客運車輛通道入境深圳，經機檢查驗時圖像顯示異常，隨後海關關員對機檢圖像嫌疑部位開展人工查驗，在該車後輪傳動軸內改裝的暗格中查獲藏匿的足金金條72塊。

深圳海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。

早前掀 香港買金轉售熱

內地傳媒9月曾報道，由於香港金價和內地金價價差較大，從香港購入金條後，再拿到中國最大珠寶交易市場深圳水貝轉賣，1克可賺16至17元，有從深圳來港的訪客和朋友一周內多次往返，有一天往返兩次賺取逾7,000元，但及後隨著金價回落，差價已經回落到10元左右。