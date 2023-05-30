港車北上首日收逾9500登記 當局冀6月公布調高每日配額

7月1日實施的「港車北上」，昨起接受首輪網上抽籤申請，系統早上運作大致暢順。運輸署表示，截至昨午5時，共收到約9,500個登記，但亦收到部分車主反映未能登記，運輸署指經調查後發現政府電腦程式出現問題，已經修正。運輸及物流局提醒，申請人要親身到內地換領內地的駕駛執照，並要熟習內地的駕駛模式和法律法規。

港車北上等級抽籤系統昨早10時開放，至今日午夜結束。昨早輪候進入系統需約10至20分鐘，之後會自動轉到香港政府一站通網站登記，申請人須填寫車牌、身份證號碼及電郵地址。不過有市民反映，在填寫資料時，系統顯示指已登記本輪電腦抽籤，其後數次嘗試均不成功，運輸署昨午回應，承認電腦程序出現問題，已於昨午約1時30分修正。

抽籤結果將於明日(31日)公布，中籤者須在接獲通知後72小時內遞交港車北上申請，包括上傳車輛登記文件、身份證、回鄉證、內地駕駛執照等，未能中籤者需再次登記抽籤，所有資料須重新填寫和上載。內地部門審核後，會以電郵或手機短訊通知申請人登入系統，上載保險資料，或前往指定地點驗車等，通過後就可以在運輸署網站預約指定日子過關，如果預約人數超過上限，運輸署會透過電腦抽籤方式分配。局方預計首星期每個工作天接受200個申請，第二星期起則會增加至每日300個。當局亦正與內地爭取增加每日出行的車輛數目，料下月中公布。