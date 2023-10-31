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2023-10-31 13:30:00

港車北上｜交管12123App申請電子駕駛證方法及深圳停車場配套 內地海關建議5大重點

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內地海關提醒港車北上5大重點。

內地海關提醒港車北上5大重點。

「港車北上」在7月1日實施，已申請並獲批的香港私家車，將可以經港珠澳大橋往返香港及廣東。這些香港私家車「北上」後，有哪些細節要注意呢？內地海關發布公告，提醒有5大重點。

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「港車北上」即將在7月1日起實施，香港私家車可經港珠澳大橋直接前往內地。（圖片來源：視覺中國）

「港車北上」即將在7月1日起實施，香港私家車可經港珠澳大橋直接前往內地。（圖片來源：視覺中國）

港車北上攻略｜獲批後亦須海關備案 禁止「走水貨」

根據內地海關發布的《拱北海關關於香港、澳門機動車入出內地監管辦法（試行）》，香港私家車必須在進入內地前，憑內地政府主管部門的批准文件，再向海關辦理備案登記手續。相關手續辦結後，方可暫時進出內地。此外，該公告表明，車輛進出內地時不得載運進出口貨物，司機及乘客亦不得其他人員托帶物品。

（當代中國製圖）

（當代中國製圖）

港車北上攻略｜「電子駕駛證」存入手機 申請登記好簡單

「港車北上」實施在即，相信有心一試的香港市民，大多數都已經事前申請妥當。不過大家又知不知道，一直追求電子化、無紙化的內地，已經在2022年起全推行「電子駕駛證」，可供存放在手機內，非常方便。要申請內地的「電子駕駛證」非常簡單，只要在手機上下載指定App，然後按指示註冊帳號，並填寫個人資料，最後上傳證明文件、照片即可。不過要留意一點，iPhone用家必須轉換Apple ID的地區為中國，才能在中國版的App Store中下載App，Android用家則直接用手機在官方網站下載安裝即可。

交管12123App如何下載及注冊？1 先按注冊（北京市公安局公安通管理局） 交管12123App如何下載及注冊？2 再填寫資料（北京市公安局公安通管理局） 交管12123App如何下載及注冊？3 選擇注冊地（北京市公安局公安通管理局） 交管12123App如何下載及注冊？4 輸入驗證碼（北京市公安局公安通管理局） 交管12123App如何下載及注冊？5進行人臉識別（北京市公安局公安通管理局） 交管12123App如何下載及注冊？6注冊成功（北京市公安局公安通管理局）

除了不必再害怕忘記隨身攜帶，電子駕駛證還有一大好處，就是它會動態顯示目前的狀態，方便實時查詢、實時出示、實時核驗。但記得，申請電子駕駛證時要確保當事人的駕駛證狀態為正常，未有違法未處理、事故未處理等情況，並且是在有效期內。如果當事人的駕駛證存在扣留、暫扣、逾期未體檢、逾期未審驗、公告停止使用等情形，將無法申領電子駕駛證。

（當代中國製圖） 有了「電子駕駛證」，內地「港車北上」相信會更加方便。（圖片來源：視覺中國） 深圳的停車場正陸續進行系統改造升級，配備自動識別港澳車牌的功能。（圖片來源：視覺中國）

港車北上攻略｜深圳停車場陸續升級 自動識別港澳車牌

另一方面，內地傳媒引述深圳市交通運輸局表示，為迎接「港車」北上，全市經營性停車場正積極進行系統改造升級，將能夠自動識別港澳車牌。其中深圳機場、洪湖公園等停車場已率先完成，未來亦會針對福田區和南山區等港澳人士活動集中的區域，以及港澳車輛需求較大的地點的停車場優先進行系統改造升級，預計今年底前能完成至少100個停車場。

往後新開辦的停車場，自動識別港澳車牌更將會作為基礎標配功能。至於尚未系統改造升級的停車場，會以人工登記、掃碼入場等方式讓港澳車輛進出及繳費，同時加派人手，避免秩序混亂等問題。

如何下載交管12123 APP

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖）
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