港車北上｜去年7月實施至今 逾6萬輛香港單牌私家車完成申請

運輸及物流局指出，政府一直致力落實和推行不同跨境通行措施，包括「港車北上」、增加跨境私家車常規配額，及港珠澳大橋港澳跨境貨車安排等，推動粵港澳大灣區的經濟融合及深化大灣區的互聯互通。

局方向立法會提交的文件指出，「港車北上」於去年7月實施至今，已有超過6萬輛香港單牌私家車完成申請，持有有效許可證合資格經大橋出行。大橋的使用量亦屢創新高，上月大橋雙向車流量共約36萬車次，日均約12000車次，比去年同期上升約120%；當中「港車北上」佔每日大橋車流量約36%。

港澳私家車常規配額方面，港澳政府同意進一步增加配額，包括5000個香港配額，並按需求及實施情況分階段予以發放。為進一步用好大橋及促進港澳之間的人員流動，當局正考慮劃出一部分新增配額，開放予所有香港永久性居民和香港註冊公司申請。

另外，隨著粵港澳三地交通往來日漸頻繁，申領封閉道路通行許可證的需求增加。當局計劃提出修例，優化申領安排，包括「許可證」的最長有效期，由原本不多於12個月，延長至不多於60個月。按風險評估，考慮豁免個別合適車輛申請「許可證」。政府爭取今年底或明年初提交立法建議，明年內實施新安排。