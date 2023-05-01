港車北上｜最快7月可用港珠澳大橋往返廣東　一文睇清申請時間程序

港人車主日後毋須取得內地車牌，都可駕駛本港私家車往返內地。港府今日(1日)公布「港車北上」計劃7月1日起，容許合資格的獲批車輛經港珠澳大橋往返廣東省，年滿18歲並持有回鄉證、內地駕駛執照的香港車主，如在港登記持有車輛不多於8個座位，即可經網上平台申請，然後按指示上傳保險資料和在港驗車等。

港車北上｜月底開放申請抽籤

「港車北上」計劃推行初期，本港和廣東省政府同意首星期每個工作日接受200個申請，其後每個工作日接受300個申請，日後將檢視申請情況逐步增加每日申請數目。港府表示，申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤，首輪抽籤報名日期為本月29日及30日，抽籤結果本月31日公布，中籤者下月1日上午9時起，可按電腦系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交「港車北上」申請。