港車北上｜最快7月可用港珠澳大橋往返廣東　一文睇清申請時間程序

港人車主日後毋須取得內地車牌，都可駕駛本港私家車往返內地。港府今日(1日)公布「港車北上」計劃7月1日起，容許合資格的獲批車輛經港珠澳大橋往返廣東省，年滿18歲並持有回鄉證、內地駕駛執照的香港車主，如在港登記持有車輛不多於8個座位，即可經網上平台申請，然後按指示上傳保險資料和在港驗車等。
港車北上｜月底開放申請抽籤
「港車北上」計劃推行初期，本港和廣東省政府同意首星期每個工作日接受200個申請，其後每個工作日接受300個申請，日後將檢視申請情況逐步增加每日申請數目。港府表示，申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤，首輪抽籤報名日期為本月29日及30日，抽籤結果本月31日公布，中籤者下月1日上午9時起，可按電腦系統隨機分配的日期，於指定時間內遞交「港車北上」申請。
港車北上｜每日出車數目設上限
不過，每日出行車輛數目會設有上限，獲發「港車北上」牌證的申請人每個月的月中開始，可在網上預約出行系統預約下一個月的指定時段出行，時段會視乎申請情況先到先得方式或抽籤方式分配。私家車每次入境後，亦不得連續停留超過30日、每年累計不得超過180日。
香港特首李家超表示，「港車北上」計劃便利香港居民以自駕的方式。經港珠澳大橋香港口岸到廣東省作短期商務、探親或旅遊，是擁抱大橋機遇、促進粵港澳大灣區進一步互聯互通、推動區內經濟融合發展的另一重要里程碑。
港車北上主要申請程序
- 經網上平台申請「港車北上」
- 開車到香港指定地點驗車，毋須另行往內地驗車
- 香港車主可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險，毋須另行投保內地機動車交通事故責任強制保險(即「交強險」)
- 按要求完成申請程序並經審批後，便會收到由香港運輸署及內地部門發出的相關牌證
港府提醒，香港和內地已設有私家車駕駛執照免試換領安排，本港私家車司機如欲領取內地私家車駕駛證，可預早親身到廣東省地級以上市公安機關交通管理部門車輛管理所辦證窗口，處理有關手續。另外，廣東省政府提醒本港私家車首次進入內地前，應按規定向海關、邊檢等部門登記私家車和司機個人資料。