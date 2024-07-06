港車北上｜林世雄：計劃市民最支持本屆政府的十大政策之一

運輸及物流局局長林世雄說，本月1日是「港車北上」一周年，已有超過64,000輛香港單牌私家車持有有效許可證出行，亦即約每7輛合資格私家車中，便有1輛參加「港車北上」，強調會繼續以前瞻思維，為三地交通互聯、民心相通籌謀規劃，繼續用好、管好港珠澳大橋。

林世雄在網誌引述報章的問卷調查指出，「港車北上」是市民最支持本屆政府的十大政策之一，實施過程與內地相關單位一直保持緊密溝通，推出更便利的措施，包括已增至每個工作天接受400個申請、登記抽籤時限放寬至許可證有效期屆滿前60日；本港設立的「港車北上」車輛查驗中心增至3間，服務時間延長至晚上及週末；預約申請及取消預約期限亦已縮短。

他指出，特別密切留意大橋口岸在尖峰時段的交通情況，知悉內地相關部門正優化珠海口岸設施及安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、現場疏導等。香港口岸方面，當局透過靈活調配人手、優化工作流程及運用創新科技等，以及在繁忙日子加開額外的私家車清關亭，應付車流增加。

市民可用「香港出行易」查看交通情況

林世雄說，市民亦可透過運輸署手機應用程式「香港出行易」新增實時交通快拍，查看香港口岸情況，強調會繼續與內地相關部門保持緊密聯繫，密切留意大橋的運作情況，持續研究不同的優化方案包括返程預約事宜，盡快推行可行的方案，確保大橋車流暢順，加強善用大橋。