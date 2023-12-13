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2023-12-13 14:37:42

港車北上｜每月出行數字增至上月32700宗　林世雄：長遠會延伸至其他陸路口岸

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港車北上｜每月出行數字增至上月32700宗　林世雄：長遠會延伸至其他陸路口岸

港車北上｜每月出行數字增至上月32700宗　林世雄：長遠會延伸至其他陸路口岸

運輸及物流局局長林世雄在立法會會議上表示，「港車北上」計劃推出以來，每月出行數字正不斷攀升，由7月預約出行次數約3,700宗，增至上月的32,700宗，總數達89,000宗。他指長遠一定會將措施延伸至其他陸路口岸，但暫時未開始討論。

港珠澳大橋實施「港車北上」半年，林世雄指當局一直與廣東省政府檢視優化措施，便利香港車主，例如簡化不涉及更改車主、車輛和指定司機資料的續期申請，方便申請人繼續參與「港車北上」。

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陳沛良建議取消抽籤環節

選委界議員陳沛良提及，不少市民反映「港車北上」的申請流程繁複，而且預約通關系統顯示大部分預約時間未滿額，期望當局簡化手續，例如取消抽籤環節、豁免每次通關前需先預約的要求，或與內地商討撤銷每日申請數目上限。他亦問及政府有否檢視申請者中籤後未有預約通關的情況，如何確保不浪費名額。林世雄認為，車主在成功獲批之後，有否出行純粹是自己決定，並不存在浪費審批名額，相信隨著市民更熟悉內地駕駛環境及路線，以及更掌握內地出行資訊，觀光及消費熱點後，預計有更多巿民申請。

保險界議員陳健波問及，會否減低甚至取消過橋費，鼓勵市民使用港珠澳大橋以增加使用率。林世雄回應港珠澳大橋是粵港澳三地的重要通道，當局正與內地跟進，希望可以爭取到有關事宜。

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