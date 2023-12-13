港車北上｜每月出行數字增至上月32700宗　林世雄：長遠會延伸至其他陸路口岸

運輸及物流局局長林世雄在立法會會議上表示，「港車北上」計劃推出以來，每月出行數字正不斷攀升，由7月預約出行次數約3,700宗，增至上月的32,700宗，總數達89,000宗。他指長遠一定會將措施延伸至其他陸路口岸，但暫時未開始討論。

港珠澳大橋實施「港車北上」半年，林世雄指當局一直與廣東省政府檢視優化措施，便利香港車主，例如簡化不涉及更改車主、車輛和指定司機資料的續期申請，方便申請人繼續參與「港車北上」。