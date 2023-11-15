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2023-11-15 18:20:00

港車北上｜港珠澳大橋出入境最高需35分鐘　計劃推出後使用車次增一倍

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港車北上｜港珠澳大橋出入境最高需35分鐘，計劃推出後使用車次增一倍。(資料圖片／林俊源攝)

港車北上｜港珠澳大橋出入境最高需35分鐘，計劃推出後使用車次增一倍。(資料圖片／林俊源攝)

自內地與香港恢復正常通關後，港珠澳大橋的使用者急增，在長假期更出現擠塞情況。有議員反映部分司機早前於假期時，曾需塞車逾3小時才能回港。保安局局長鄧炳強周三（15日）書面回覆議員指，重陽假期即10月21至23日期間，大橋日均私家車出入境達9,490車次，高峰時段內一般車輛在本港口岸完成清關手續需時約35分鐘。此外，港車北上計劃推出後，使用港珠澳大橋的車次亦增一倍。

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立法會議員何俊於立法提質詢，要求政府交代港珠澳大橋出入境紓緩措施。保安局局長鄧炳強指，港珠澳大橋香港口岸自通關以來一直運作暢順，整體而言，98%的香港居民能夠在15分鐘內辦妥出入境手續，95%的訪客亦能夠在30分鐘內辦妥出入境手續；至於私家車清關方面，除被揀選接受檢查的私家車外，香港海關均於60秒內在海關清關亭完成清關手續。

他又指，剛過去的重陽節長假期，香港口岸並未有嚴重擠塞的情況出現，在高峰的時段內，一般車輛亦可於35分鐘左右在香港口岸完成清關手續離開。

港車北上｜港珠澳大橋出入境最高需35分鐘，計劃推出後使用車次增一倍。(政府新聞處)

港車北上｜港珠澳大橋出入境最高需35分鐘，計劃推出後使用車次增一倍。(政府新聞處)

港車北上致港珠澳大橋使用車次倍增

據保安局回覆數據指，旅客在今年首10個月，日均使用大橋的出入境人次為55,977人次，而近期的三個長假期數字顯示，旅客總數於重陽節突破10萬人次，「五一黃金周」入境旅客略多於出境的188人次，至「十一黃金周」假期的出境人次更反超入境人次，約多2,600人次，重陽假期更拉開至約3,300人次。

數據又顯示，自今年6月1日起，港車北上計劃推出後，港珠澳大橋的使用車次亦有變化，重陽節的出入境總車次為9,490車次，較計劃推出前五一長假期的4,245車次上升約一倍。

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