港車北上｜港珠澳大橋出入境最高需35分鐘　計劃推出後使用車次增一倍

自內地與香港恢復正常通關後，港珠澳大橋的使用者急增，在長假期更出現擠塞情況。有議員反映部分司機早前於假期時，曾需塞車逾3小時才能回港。保安局局長鄧炳強周三（15日）書面回覆議員指，重陽假期即10月21至23日期間，大橋日均私家車出入境達9,490車次，高峰時段內一般車輛在本港口岸完成清關手續需時約35分鐘。此外，港車北上計劃推出後，使用港珠澳大橋的車次亦增一倍。

立法會議員何俊於立法提質詢，要求政府交代港珠澳大橋出入境紓緩措施。保安局局長鄧炳強指，港珠澳大橋香港口岸自通關以來一直運作暢順，整體而言，98%的香港居民能夠在15分鐘內辦妥出入境手續，95%的訪客亦能夠在30分鐘內辦妥出入境手續；至於私家車清關方面，除被揀選接受檢查的私家車外，香港海關均於60秒內在海關清關亭完成清關手續。

他又指，剛過去的重陽節長假期，香港口岸並未有嚴重擠塞的情況出現，在高峰的時段內，一般車輛亦可於35分鐘左右在香港口岸完成清關手續離開。