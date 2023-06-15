港車北上｜首批1600個中籤額四分一「甩底」　運輸署稱不會延長有關期限

「港車北上」計劃將於7月1日起實施，而在上月底，政府已開始進行抽籤登記，若中籤則可遞交申請，但運輸署稱，首輪1,600名中籤者中，只有1,158人已提交申請，有442人即近四分一「甩底」未在上周六限期前提交申請，運輸署稱，由於不設遞補機制，等同首期有442個名額沒有使用。
港汽車會會長料多項原因致申請者放棄
香港汽車會會長李耀培表示，依他了解的情況，料多項原因致申請者放棄。他表示，部分中籤者根本沒持有內地的駕駛執照；有人反映申請的手續繁複；有申請者則因未能通過人面辨識而放棄申請；亦有部分人未能趕及於72小時限期內準備相關的文件，故延誤提出申請或放棄。
691宗申請後已轉交內地政府審批
此外，運輸署表示，申請中已有達691宗經初步審批後，再轉交內地政府審批，署方會陸續通知申請人其申請結果，並向獲批核的申請人發出電子臨時入境機動車牌證。
至相關申請獲內地政府確認後，運輸署會簽發並郵寄「封閉道路通行許可證」予申請人。至於現時安排為不需提供所有證明文件作審核，署方認為維持安排並無不妥，亦方便申請人登記。
獲「港車北上」相關牌證今起可預約
運輸及物流局表示，已獲發「港車北上」相關牌證的人士，周四（15日）起可經運輸署「港車北上」指定網站內的「指定日子預約系統」，以預約出行日期。局方指，政府將密切監察合資格申請及預約數目，適時公布每日出行車輛數目上限。