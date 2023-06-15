港車北上｜首批1600個中籤額四分一「甩底」　運輸署稱不會延長有關期限

「港車北上」計劃將於7月1日起實施，而在上月底，政府已開始進行抽籤登記，若中籤則可遞交申請，但運輸署稱，首輪1,600名中籤者中，只有1,158人已提交申請，有442人即近四分一「甩底」未在上周六限期前提交申請，運輸署稱，由於不設遞補機制，等同首期有442個名額沒有使用。

港汽車會會長料多項原因致申請者放棄

香港汽車會會長李耀培表示，依他了解的情況，料多項原因致申請者放棄。他表示，部分中籤者根本沒持有內地的駕駛執照；有人反映申請的手續繁複；有申請者則因未能通過人面辨識而放棄申請；亦有部分人未能趕及於72小時限期內準備相關的文件，故延誤提出申請或放棄。