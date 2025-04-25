港迪20周年全球矚目 樂園忠粉聯同首位菲籍親善大使一同見證 尋找繼任人延續使命 宣揚快樂

香港迪士尼紥根本港20年，多年來除了為賓客和粉絲帶來無限歡樂和回憶之外，更致力連繫和服務社區，讓更多有需要人士感受迪士尼的歡樂。其中2024-2025香港迪士尼樂園度假區親善大使珮芷善（Gisele）及謝承恩（Beyan），任內一直代表度假區，聯同迪士尼義工隊向社區宣揚迪士尼的奇妙星粉，為病童、基層家庭、殘疾人士、少數族裔等有需要人士帶來難忘回憶。 適逢今年香港迪士尼20周年，她們同一衆演藝人員更邀請所有賓客參與這場將於6月28日開展、全球矚目的奇妙派對！度假區現正招募下一屆大使，在Gisele和Beyan今年卸任後，接棒繼續散播迪士尼的奇妙力量。 走出舒適圈 解鎖新技能 來自菲律賓的 Gisele 及在香港土生土長的 Beyan，雖然在語言、文化上截然不同，但她們都勇於突破自我，為夢想踏出一步，成就今天的自己。

本身來自娛樂事務部的Gisele加入樂園17年，曾參與《米奇金獎音樂劇》、《迪士尼魔法書房》、《獅子王慶典》等表演，擁有豐富的舞台經驗，是香港迪士尼首位菲律賓籍的親善大使：「以前我是一位舞者，很少機會演講或與賓客對話。但作為親善大使，我們經常需要與不同人士溝通，或擔任大型活動司儀。我邊學邊做，解鎖了很多新技能，發掘了不一樣的自己。」

從小便是迪士尼粉絲的Beyan，本身在採購部負責後勤工作，為了達成兒時心願，決心由一個I人變成E人，走到「幕前」參選親善大使：「這是我人生中做過最勇敢的決定！過去一年多，我們走訪餐飲部、管家組、樹藝組等不同營運團隊，化身不同崗位的演藝人員，參與日常工作。這些經歷讓我變得更有自信，更更為每位既專業又充滿熱誠的演藝人員感到十分自豪。」

深入社區 傳遞迪士尼奇妙力量 Gisele和Beyan積極參與各種社區服務，支持迪士尼義工隊 Disney VoluntEARS，用行動傳遞迪士尼魔法，例如投入香港迪士尼去年與協康會合作推行的全港首個大型實景社會適應訓練先導計劃，與香港迪士尼義工隊一起為SEN兒童在樂園內安排獨有的訓練體驗活動，例如在樂園餐廳點餐、排隊購物等，令他們有更多實踐機會投入社區。 Gisele自己育有三個小朋友，當中包括一位SEN女兒，她在參與活動時的感受最深：「作為一位SEN母親，我明白到帶小朋友外出的困難。成為親善大使後，我更希望透過參與這類活動，提高大眾對SEN兒童的認知和關注，讓他們都能感受更多的愛。」Gisele坦言，即使卸任後，仍會繼續參與相關活動。她深信，親善大使不只是兩年任期，而是持續關心樂園和社區。

Gisele和Beyan亦曾與米奇和米妮老鼠一同探訪香港兒童醫院及參與聖誕玩具捐贈活動等，為病童帶來無限歡樂。另一方面，她們亦為「願望成真基金®」的病童安排獨特的遊園體驗，令他們願望成真。 自2008年起，香港迪士尼共為願望童達成340個願望。 Beyan憶起多個願望童故事：「其中一位小女孩穿上公主服，與她最喜愛的愛莎互動時，彷彿整個世界都靜止了，那份純真笑容真的很動人。」另一個案是一位身體非常虛弱、坐輪椅的重症男童，當他見到心愛的米奇老鼠時，仍然用盡全力抬起手與米奇擊掌，連他的父母都非常驚喜。Beyan續指：「看到他們沉浸在那一刻的幸福中，我更加體會親善大使的使命——用迪士尼魔法為有需要人士創造希望！」

善用社交平台拉近距離 分享迪士尼冷知識 除了致力於社區服務外，Gisele和Beyan亦積極透過親善大使的社交平台，分享樂園最新資訊及演藝人員的日常點滴，並推出一系列互動短片——如『大使遊「迪」』及「大使突擊我問你答」，以趣味方式展示鮮為人知的迪士尼冷知識，拉近演藝人員與賓客之間的距離：「不少粉絲在樂園遇到我們拍攝時，都把握機會上鏡呢！」趁機考考大家，野獸送了什麼禮物給貝兒，以表達對她的愛？答案可以在大使Instagram及 Facebook專頁找到哦！

成就非凡旅程 成為下一個親善大使 Gisele和Beyan的故事展示了迪士尼魔法如何以生命改變生命，啟發每個人相信夢想。成為親善大使是一段充滿意義的旅程，亦能收穫許多珍貴的經歷，例如與全球迪士尼親善大使一同接受專業培訓與交流、更有機會飛往美國加州參與全球迪士尼粉絲盛會──D23博覽會，啟發更多夢想。

香港迪士尼今年迎來20周年慶典，繼續創造無數個奇妙時刻，Gisele和Beyan與大家一同見證這個重要時刻。同時，她們的任期即將在今年底結束，現正尋找下一任親善大使，她們又分享選拔小貼士：「擁有熱情、積極的態度及勇於嘗新是成功的關鍵！」新一屆2026-2027年親善大使計劃現已接受報名，所有操流利廣東話或英語、並在香港迪士尼工作滿兩年的全職演藝人員及幻想工程師，均可參與，下月19號截止。 (資料及相片由香港迪士尼提供)