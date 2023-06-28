港進出口跌勢加劇 恐未跌夠

政府發言人表示，外圍環境疲弱，上月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。預期未來先進經濟體疲弱，將繼續對本港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。

本港進出口惡化。5月整體出口貨值按年再瀉15.6%，連跌13個月，至3,276億元，較4月跌幅擴大2.6個百分點，為今年第二差，僅次1月時挫36.7%，亦較市場預期下滑11.1%。進口貨值上月減16.7%至3,540億元，跌幅按月增4.8個百分點，遜預期兼連跌11個月。

大新料出口全年瀉一成

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部指，本港外貿表現繼續疲弱，上月出口按年跌幅擴大，較該行預期下滑9.6%更差，亦為4個月最大跌幅，而進口跌幅亦大過預期的10.2%，由於進口額降幅較出口大，導致貿易逆差收窄至264億元，連續3個月收窄。

該行指，內地經濟復甦步伐不均，製造業活動有收縮跡象，近期陸續推出多項支持經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物需求。另外，主要央行加息行動持續，並可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩，將續抑制外部實質需求，預期本港今年出口跌幅將介乎5%至10%。