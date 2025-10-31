港銀利率再返2022年 紅簿仔零息時代重臨

美國聯儲局聯邦基金利率減0.25厘，本港主要銀行一如預期跟隨將最優惠利率(P)減0.125厘，至普遍5厘，累計去年至今減息0.875厘，重返2022年9月加息周期前水平；同時，港銀亦普遍將俗稱「紅簿仔息」的港元活期存款利息下調0.124厘，至0.001厘，意味相隔3年重返「零息時代」。分析指減息下「供平過租」趨勢更明顯，因而憧憬可進一步帶動樓市復甦。

減息後，最遲下周一起滙豐銀行、中銀香港(2388)及恒生銀行(011)等的P降至5厘；渣打銀行、東亞銀行(023)及工銀亞洲等為5.25厘。