港銀加息1/8厘料見頂 樓價反彈乏力 市場憧憬撤辣

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，已連續11次上調利率，聯邦基金利率調高至介乎5.25至5.5厘見22年高位，在資金成本趨升下，本港主要銀行昨率先調高最優惠利率(P)0.125厘，再次未有跟足美國加幅，但面對持續加息環境、供樓負擔增加，加上經濟環境未見顯著復甦，本港樓價更連跌兩個月。不過，普遍預期港美是次加息周期快完結，明年更迎來減息，市場憧憬港府「撤辣」等利好因素以支持樓價。
聯儲局主席鮑威爾說，6月通脹回落至3%見兩年低位，需觀望未來數據，現不排除9月再加息，但今年不會掉頭減息。署理金管局總裁阮國恒指，美通脹仍高企，高息環境將維持一段時間，在聯匯制度下，港元拆息趨近美元拆息，隨著美國持續加息，港元拆息已逐步上升，市民對銀行借貸利率波動應有所準備。
本港主要銀行隨美國加息但加幅未有跟足，僅加0.125厘，滙豐銀行、恒生銀行(011)及中銀香港(2388)P加至5.875厘，渣打銀行加至6.125厘，港元儲蓄存款年息亦加0.125厘。滙豐香港區行政總裁林慧虹指，自去年3月以來，美息累加525點子，每年7月是不少企業派發股息季節，可能導致港元利率維持較高水平。考慮宏觀經濟環境、銀行同業拆息走勢及對本港經濟的影響，故調整利率合適，續密切留意外圍環境變化，需要時會調整利率水平。
每月按揭供款成本增1.6%
中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月拆息昨升至約5.25厘近16年高，明顯高於現時按息3.5厘，反映銀行資金成本有上升壓力，現時大型銀行H按鎖息上限為P減2.25厘，實際按揭年息升至3.625厘，以市場平均按揭額約500萬元及供款年期30年計，每月供款由22,452元，增350元或1.6%，至22,803元。她說由於加息周期已近見頂，按息仍低於4厘，相信加息對供樓負擔影響仍屬大眾接受幅度。
金融機構對美息走勢預測有分歧，摩根士丹利美國經濟師Ellen Zentner維持聯儲局今年不再加息預測不變，明年3月開始減息。花旗經濟師Veronica Cark維持11月再加息0.25厘預測不變。利率期貨顯示，9月維持利率不變機會率為76%，再加息0.25厘機會率則為24%。
莊太量料美最快明年第二季減息
香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，美國通脹核心組成部分如租金、食品及能源等均告下跌，相信未來通脹持續走低，9月通脹甚至將跌穿2%(聯儲局目標水平)，加息為壓抑通脹，故預期美加息周期完結，最快明年第二季減息，港息將隨美息走勢，故港銀加息周期亦完結。
港樓價連跌兩個月 6月再挫8.5%
另外，差餉物業估價署公布全港私人住宅樓價指數連跌兩個月，6月為349，按月跌0.5%，但跌幅較5月收窄0.4個百分點，惟按年則跌逾8.5%。莊太量認為，加息只是影響樓價其中一個短期因素，相信旅遊業造好、經濟持續增長、倘政府最終「撤辣」，樓價下半年料可止跌回升約5%，全年則升8%。
中原：市場缺乏明確方向
成交將續低迷
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，不加息不減息預測對本港樓市來說算是最壞說法，市場續缺乏明確方向，成交將續低迷，他料年內美將續加息，即使不加亦不會調頭向下，樓價將明確呈下行趨勢。通關後及金管局放寬按揭成數對整體樓市交投幫助不大。「政府若有心救市，必須加大力度」，重新審視所有逆周期辣招是否仍合時，倘政府無新救市措施，下半年樓價料跌5%，全年計無升跌，高力香港研究部主管李婉茵指，樓價下跌主要是同業拆息急升，加重資金成本，市場情緒趨謹慎及加息陰霾持續，成交將續牛皮，下半年樓價將持平或負增長，全年則升約1%至4%。