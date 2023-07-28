港銀加息1/8厘料見頂 樓價反彈乏力 市場憧憬撤辣

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，已連續11次上調利率，聯邦基金利率調高至介乎5.25至5.5厘見22年高位，在資金成本趨升下，本港主要銀行昨率先調高最優惠利率(P)0.125厘，再次未有跟足美國加幅，但面對持續加息環境、供樓負擔增加，加上經濟環境未見顯著復甦，本港樓價更連跌兩個月。不過，普遍預期港美是次加息周期快完結，明年更迎來減息，市場憧憬港府「撤辣」等利好因素以支持樓價。

聯儲局主席鮑威爾說，6月通脹回落至3%見兩年低位，需觀望未來數據，現不排除9月再加息，但今年不會掉頭減息。署理金管局總裁阮國恒指，美通脹仍高企，高息環境將維持一段時間，在聯匯制度下，港元拆息趨近美元拆息，隨著美國持續加息，港元拆息已逐步上升，市民對銀行借貸利率波動應有所準備。

本港主要銀行隨美國加息但加幅未有跟足，僅加0.125厘，滙豐銀行、恒生銀行(011)及中銀香港(2388)P加至5.875厘，渣打銀行加至6.125厘，港元儲蓄存款年息亦加0.125厘。滙豐香港區行政總裁林慧虹指，自去年3月以來，美息累加525點子，每年7月是不少企業派發股息季節，可能導致港元利率維持較高水平。考慮宏觀經濟環境、銀行同業拆息走勢及對本港經濟的影響，故調整利率合適，續密切留意外圍環境變化，需要時會調整利率水平。