港鐵下午公布票價調整幅度　或加3.09%觸及封頂機制 (持續更新)

港鐵下午將公布票價調整幅度，可能加3.09%觸及封頂機制，若如是港鐵今年6月最多可加價3.09%，惟實際幅度仍需視乎統計處下午公布的運輸業名義工資指數變動。實政圓桌立法會議員田北辰表示，相信今次票價調整有好大機會會封頂，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。

超出上限部分可 延後追加 按照目前數字，去年12月消費物價指數有2.4%的升幅，而第三季運輸業名義工資指數按年升6%，扣減隨著物業發展利潤變動的0.6%生產力因素，再加上之前未加的1.85%延後加幅，計算得出票價調整幅度為(2.4%÷2)+(6%÷2)-(0.6%+1.85%)，即5.45%。惟港鐵設有封頂機制，意味是實際加幅不能超出住戶月入中位數的按年變動，即3.09%。換言之，若觸及封頂機制，港鐵今年6月最多可加價3.09%，而超出上限的部分，可以延後追加。