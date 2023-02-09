港鐵九巴警方合作鎖定八達通 尋認知障礙症患者失蹤長者

警方每日平均接約1.5名長者報失的案件，部分失蹤人士更是認知障礙症患者。為增加尋獲失蹤者的機會，警方與港鐵和九巴合作，透過八達通系統協助尋人。家屬向警方提供失蹤者八達通號碼後，號碼會轉交兩間交通機構，當失蹤者拍卡乘車時，港鐵車站控制室和九巴後勤人員都會即時收到提示；若乘搭港鐵重鐵更不能出閘，讓人員及時支援。而九巴由去年12月中起，一個月內已成功尋回4名認知障礙症長者。攝：羅繼盛

港鐵早前斥資超過300萬元提升自動收費系統，包括出入閘機、八達通處理器及後端系統等，當接獲警方提供的失蹤者八達通號碼後，系統可即時辨識，若失蹤者用該張八達通進入港鐵站，車站控制室會即時收到提示，知會車站職員留意及通知警方；而失蹤者在出閘機拍卡時亦無法出閘，若到客務中心求助時，系統亦會顯示乘客為走失人士，讓職員通知車務控制中心及警方。

失蹤者如搭港鐵巴士，拍卡時處理器會有特別聲響，車長可通知車廠派員協助和報警。輕鐵屬開放式系統，系統則提示車務控制中心，再由職員通知警方。港鐵總經理(市務及客戶體驗)梁靜雯指，系統自今年1月9日起運作，已從警方接獲數宗八達通號碼通報。港鐵亦已安排逾3,000名前線員工完成針對腦退化症及長者乘客需要的溝通培訓課程。

九巴自2019年起亦利用八達通系統助尋走失長者或認知障礙症患者，去年更升級系統，九巴在中央系統登記八達通資料後，即時連接全線車隊的八達通收費器。當失蹤者上車拍卡，車上會發出警號和亮紅燈提示車長，系統同時通知九巴電訊組後勤人員，以聯絡外勤車務督察或站長追蹤巴士位置和提供支援；顧客服務熱線職員則會聯絡事主家人。

