港鐵九龍塘站懷疑墮軌事故已處理　東鐵綫服務回復正常(更新)

【14:10更新】就港鐵九龍塘站懷疑墮軌事故一事，港鐵發言人表示，今日中午約12時45分，東鐵綫一列往金鐘方向列車在進入九龍塘站2號月台期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，於是即時停車。月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，車務控制中心隨即報警及通知消防到場。
發言人指，處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往旺角東至大圍站列車服務一度暫停，公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至大圍站，同時呼籲乘客可轉乘屯馬綫或其他交通工具。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於約下午2時7分陸續恢復正常。
發言人補充，初步翻查紀錄，有人從月台位置墮軌。港鐵會配合警方調查。
【14:10更新】港鐵表示，在九龍塘站懷疑有人墮軌的事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。
【13:00更新】港鐵表示，因有人進入東鐵綫九龍塘站路軌範圍，東鐵綫服務受阻，東鐵綫來往旺角東至大圍站暫停服務。目前東鐵綫其他服務如下：
- 金鐘站至旺角東站 - 8分鐘一班
- 大圍站至羅湖站 - 10 分鐘一班
- 大埔墟站至落馬洲站 - 20 分鐘一班
港鐵稱，來往九龍塘至大圍站的免費接駁巴士現正行駛，亦呼籲乘客考慮使用其他交通工具。
港鐵表示，初步資料顯示懷疑有人墮軌，現場救援工作仍在進行中，有進一步資訊時會再更新。至於救援工作在進行中，港鐵正了解事件詳情。