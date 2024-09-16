港鐵九龍塘站懷疑墮軌事故已處理　東鐵綫服務回復正常(更新)

【14:10更新】就港鐵九龍塘站懷疑墮軌事故一事，港鐵發言人表示，今日中午約12時45分，東鐵綫一列往金鐘方向列車在進入九龍塘站2號月台期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，於是即時停車。月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，車務控制中心隨即報警及通知消防到場。



發言人指，處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往旺角東至大圍站列車服務一度暫停，公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至大圍站，同時呼籲乘客可轉乘屯馬綫或其他交通工具。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於約下午2時7分陸續恢復正常。



發言人補充，初步翻查紀錄，有人從月台位置墮軌。港鐵會配合警方調查。