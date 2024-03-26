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2024-03-26 16:35:00

港鐵今年按「可加可減」機制　最多可加3.09%觸及封頂 (更新)

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港鐵下午將公布票價調整幅度，可能加3.09%觸及封頂機制。(資料圖片)

港鐵下午將公布票價調整幅度，可能加3.09%觸及封頂機制。(資料圖片)

【16:33更新】政府今日(26日)下午公布去年12月運輸業名義工資指數，按年升5.2%，代入港鐵票價調整方程式，預料港鐵6月將加價3.09%，觸及封頂機制。

實政圓桌田北辰相信港鐵今次票價調整有好大機會會封頂。(資料圖片)

實政圓桌田北辰指，港鐵封頂機制已顧及市民的負擔能力，不應輸打贏要。(資料圖片)

港鐵下午公布票價調整幅度　或加3.09%觸及封頂機制

【09:57更新】港鐵下午將公布票價調整幅度，可能加3.09%觸及封頂機制，若如是港鐵今年6月最多可加價3.09%，惟實際幅度仍需視乎統計處下午公布的運輸業名義工資指數變動。實政圓桌立法會議員田北辰表示，相信今次票價調整有好大機會會封頂，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。

超出上限部分可延後追加

按照目前數字，去年12月消費物價指數有2.4%的升幅，而第三季運輸業名義工資指數按年升6%，扣減隨著物業發展利潤變動的0.6%生產力因素，再加上之前未加的1.85%延後加幅，計算得出票價調整幅度為(2.4%÷2)+(6%÷2)-(0.6%+1.85%)，即5.45%。惟港鐵設有封頂機制，意味是實際加幅不能超出住戶月入中位數的按年變動，即3.09%。換言之，若觸及封頂機制，港鐵今年6月最多可加價3.09%，而超出上限的部分，可以延後追加。

因此，以上述同一方程式計算，只要下午公布的運輸業名義工資指數按年達到1.28%，就會觸發封頂機制，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。

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田北辰：不能輸打贏要

立法會議員田北辰就港鐵應否盡加1.85%的延後加幅表示，封頂機制已經顧及市民的負擔能力，應該尊重，不能輸打贏要。他建議港鐵不應只考慮票務收入推出優惠，譬如港鐵可以透過早晨折扣和月票優惠等催谷客量，帶動廣告和商場等收益。他又認為，港鐵票價調整幅度不應只考慮物業發展，因為港鐵在本港鐵路有「獨市生意」，可帶動旗下商場人流，故應同時考慮商場收益。

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