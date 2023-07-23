港鐵伙HKDI師生藝術家創『圍』系生活主題列車 即日起至10月底行走東鐵綫及屯馬綫

港鐵與香港知專設計學院（HKDI）師生及6個校友兼藝術家聯乘創作「『圍』系生活主題列車」。有參與該計劃的學生解釋，相關列車的主題概念源自大圍馳名的地道美食、文化地標、社區面貌等。兩架主題列車將於即日起至10月31日、於東鐵綫及屯馬綫行走。

HKDI師生校友攜手設計車卡插畫

「圍」系生活主題列車經過8個月籌備，由HKDI學生協助進行實地考察，提供資料給藝術家進行創作。每列9節車卡的列車內外覆蓋HKDI廣告設計高級文憑課程主任劉志乾（Eddie）和包括如譚詩慧（Helen Tam）、李慧嫻（Yedda）等6個本地藝術家設計的插畫。

有參與的藝術家羅諭稜（Charlie）坦言，在參與計劃前對大圍認識甚少，所以事前曾多次深入社區不同角落，以味蕾品嚐大小食肆出品、以文字與照片仔細錄街坊的日與夜。亦有藝術家李美欣（Jane Lee）等稱讚學生用心考察、發掘大圍細節，助他們獲取靈感、描繪地區故事及呈現該地風土人情；續稱對展期只有3個月感可惜，期望香港未來有更多類似的大型裝置展覽。