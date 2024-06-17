港鐵公司內地營運8地鐵綫 京港地鐵︰傳承港鐵DNA

港鐵是港人常用的交通工具，內地亦有由港鐵公司營運的鐵路！港鐵公司現時在北京、杭州和深圳營運8條地鐵線路，部分車站雖遠離香港，但港人到訪時必倍感親切，皆因站內及車廂設施設計時都有借鑑香港地鐵。記者李朗僑北京報道
港鐵公司自2000年代初期起拓展中國內地業務，至今北京、杭州和深圳營運8條地鐵綫路，總長逾300公里，合共235個車站。其中北京的「京港地鐵」於2006年1月16日由北京市基礎建設投資、北京首都創業集團和港鐵公司共同出資組建，並一同投資、建設並運營北京的地鐵4號綫、14號綫、16號綫；負責營運管理大興綫，以租賃經營模式運作17號綫，全部路線在2023年工作日平均乘客量超過420萬人次。港鐵在當地發展近20年，目前仍有逾30公里的鐵路項目正在施工。
京港地鐵總經理劉追明昨表示， 今年是京港地鐵首綫開通15周年，也是港鐵通車45周年，京港地鐵持續借鑑港鐵經驗，形容「京港地鐵傳承了港鐵的DNA(基因)」，如車站內月台末端香港相同的LED燈柱，地鐵司機可以此了解行車情況；而月台幕門防夾擋板和月台幕門防踏空膠條，甚至是車廂內關愛座的配色都沿用了香港的樣式。
他又指，京港地鐵列車的準點率(準時情況)達到99.9%，在2022至2023年連續兩年於北京市軌道交通路網運營指標百分制考核中，所有線路均獲滿分，反映港鐵公司在港經營車站經驗帶入內地後仍發揮成效。
港鐵中國內地業務總監黃琨暐補充，在港經營45年的港鐵採用「鐵路資產全壽命周期管理」，即由公司自身管理列車設計、採購、建設、更新及改造減底成本；而京港地鐵未來在管理上亦可參考香港的資產管理方式。他又稱，內地創科發展迅速，相信未來亦可把部分新科技帶回香港的地鐵。另外，他又提到港鐵正與成都軌道交通集團附屬公司成立合營公司探索發展成都車站商務及相關業務，更新站內商店。