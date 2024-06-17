港鐵公司內地營運8地鐵綫 京港地鐵︰傳承港鐵DNA

港鐵是港人常用的交通工具，內地亦有由港鐵公司營運的鐵路！港鐵公司現時在北京、杭州和深圳營運8條地鐵線路，部分車站雖遠離香港，但港人到訪時必倍感親切，皆因站內及車廂設施設計時都有借鑑香港地鐵。記者李朗僑北京報道

港鐵公司自2000年代初期起拓展中國內地業務，至今北京、杭州和深圳營運8條地鐵綫路，總長逾300公里，合共235個車站。其中北京的「京港地鐵」於2006年1月16日由北京市基礎建設投資、北京首都創業集團和港鐵公司共同出資組建，並一同投資、建設並運營北京的地鐵4號綫、14號綫、16號綫；負責營運管理大興綫，以租賃經營模式運作17號綫，全部路線在2023年工作日平均乘客量超過420萬人次。港鐵在當地發展近20年，目前仍有逾30公里的鐵路項目正在施工。