港鐵公布去年延誤事故少約兩成　列車載客量微跌6%

港鐵向立法會匯報服務表現，指去年共發生154宗重鐵列車達8分鐘或以上的延誤事故，較前年的194宗下跌約20%。惟受第五波疫情影響，港鐵去年日均載客量只有約416萬人次，較前年下跌約6%。

延誤事故主因為「機件故障」

港鐵向鐵路事宜小組委員會提交的文件提及，港鐵去年運作逾135萬班重鐵列車，共162宗延誤事故，較前年減少48宗。其中達8分鐘或以上的延誤事故有154宗，較前年下跌約21%；達31分鐘或以上的延誤事故則有8宗，較前年16宗下跌50%。

數字亦顯示，各延誤事故成因佔最多的仍是「機件故障」，去年佔95宗，其餘涉「人為因素」及「乘客行為、外在因素或其他」，分別有7宗和60宗。