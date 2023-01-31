港鐵公布去年延誤事故少約兩成　列車載客量微跌6%

港鐵向立法會匯報服務表現，指去年共發生154宗重鐵列車達8分鐘或以上的延誤事故，較前年的194宗下跌約20%。惟受第五波疫情影響，港鐵去年日均載客量只有約416萬人次，較前年下跌約6%。
延誤事故主因為「機件故障」
港鐵向鐵路事宜小組委員會提交的文件提及，港鐵去年運作逾135萬班重鐵列車，共162宗延誤事故，較前年減少48宗。其中達8分鐘或以上的延誤事故有154宗，較前年下跌約21%；達31分鐘或以上的延誤事故則有8宗，較前年16宗下跌50%。
數字亦顯示，各延誤事故成因佔最多的仍是「機件故障」，去年佔95宗，其餘涉「人為因素」及「乘客行為、外在因素或其他」，分別有7宗和60宗。
不足一個月發生兩嚴重事故
而翻查資料，去年底港鐵不足一個月內，曾發生兩次嚴重事故。其中11月13日早上，荃灣綫列車從荃灣站駛向油麻地站時出軌，兩道車門飛脫；而在12月5日早上，將軍澳綫一列往北角方向列車，在駛入將軍澳站前，兩卡車廂將軍澳綫列車「甩卡」。
文件還提到，受去年初新冠疫情影響，港鐵本地乘客量在2月下旬至3月初，錄得逾半跌幅，為疫情爆發以來的最大跌幅。而下半年隨着疫情緩和，以及東鐵綫過海段開通，乘客量才逐漸回升。至於班次準時程度方面，港鐵則強調，重鐵列車按編定班次行走和乘客車程的準時程度，均維持在99.9%水平，輕鐵列車按編定班次行走的比率，也維持在99.9%。