港鐵出軌後疑又「甩卡」 將軍澳綫出事 逾千人行路軌疏散 港鐵致歉

港鐵繼上月列車於油麻地站「出軌甩門」後，事隔不足一月，再發生嚴重事故！將軍澳綫昨早繁忙時間有列車懷疑「甩卡」，需在隧道內煞停，車上逾千名乘客經緊急出口沿路軌徒步離開。來往調景嶺站至寶琳站及康城站服務暫停約4小時，中午後恢復服務。有乘客指車卡接駁位出現異常，亦有人批評疏散指示混亂；港鐵指事件中，合共疏散1,500名乘客，強調列車並無偏離路軌，對造成乘客不便致歉。 昨早約8時半，一列由康城開往北角方向的韓製將軍澳綫列車(K-train)，準備駛入將軍澳站時，距離月台約50米突然煞停，1,500名乘客隨後按指示，經車頭緊急出口斜道離開車廂，並在港鐵職員協助下，沿路軌徒步前往將軍澳站。撤離期間兩名女乘客不適，包括1名孕婦，由救護車送往將軍澳醫院，送院時清醒。



肇事列車乘客：好彩走得切 有網上圖片及影片顯示，在列車故障期間，車廂一片漆黑，市民需以手機照明，隧道內只有微弱燈光，港鐵職員在旁用電筒協助照明。有自稱當時站在列車鬆脫位置附近的乘客向傳媒表示，列車行駛期間突然聽到「轟、轟」聲，然後車卡就鬆脫，他指當時站在車廂接近前方中間位置，「好彩大家都走得切」；亦有乘客形車卡「中間接駁位異常，走過去時，像踏上一塊布。」涉事列車意外後停在靠近將軍澳站的路軌，經港鐵職員登車視察後將列車移走，在隧道內檢查。警方指，初步未發現涉刑事成分。 事故後將軍澳綫調景嶺往來康城及寶琳站暫停服務，來往北角至調景嶺維持5分鐘一班車。康城站大批乘客滯留站內，客戶服務中心大排長龍，港鐵其後安排免費接駁巴士到場接載乘客離開，但排隊人數眾多，部分乘客步行去調景嶺站，轉乘港鐵過海或出九龍。 港鐵強調「無出軌」 冇正面回應「甩卡」 港鐵至昨中午交代事故原因，指第六及七卡列車之間的接駁位出現機件故障，港鐵車務工程總管吳偉鴻稱，「初步顯示，列車其中兩卡的接駁機件出現故障，啟動了相應安全防護裝置，列車即時制停了發出警報，當時涉事列車並沒有偏離路軌。」被問及是否「甩卡」，港鐵無正面回應。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，「對於今日事故導致影響將軍澳綫乘客，我們致歉也多謝乘客包容和體諒。」港鐵昨晚發稿指，因應將軍澳綫及近日事故，將全面檢討資產管理及維修保養制度，同時會檢查同型號列車相關部件。



工程師料因氣壓系統漏氣致「甩卡」 港鐵以往曾發生「甩卡」事故，鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計，今次是氣壓系統漏氣導致，類似93年荃灣綫列車「甩卡」事故。他指，現時列車由3種方式接駁車卡，包括用掛鈎作為機械式連接，同時再用電路及氣動系統連接。根據現場相片，他推斷可能是氣動系統偵測到有問題而自動煞車，「當氣壓系統的線路出現漏氣的情況，氣壓會下降，制動系統就會自動煞車。煞停時兩卡車的列車制動系統力度或有出入，就會拉開車廂。」他建議乘客勿站在連接位，以免輕則「夾傷手」，甚至甩卡會跌落路軌。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇指，事故性質嚴重，推斷是車卡連接組件鬆脫，導致車廂「甩卡」，促請政府嚴肅跟進。