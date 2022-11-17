港鐵出軌甩門事故 列車撞移位護欄肇禍 乘客疏散見行駛列車「絕不理想」

當日事故發生後，車上600人經油麻地站月台疏散，另有乘客聽到列車廣播後，約150人沿車尾緊急出口行路軌去旺角站，期間有列車經過，疏散程序受質疑。李家潤表示，事故當日車務控制中心原意是安排受影響乘客，在職員協助下經月台幕門返回油麻地站月台，但現場廣播內容未有清晰表達，部分乘客走到車尾推開緊急斜道離開車廂。他又指由於車頭駕駛室設備受損，車長未有收到緊急斜道開啟的警報，直至數分鐘後始有站務員察覺情況向控制中心匯報。

港鐵按政府要求，昨提交初步調查報告。港鐵車務總監李家潤表示，初步調查發現，列車進入月台前，隧道內的一個長7米、高2.4米的金屬護欄移位，與列車發生碰撞，以致頭卡列車轉向架偏離路軌，亦導致頭兩卡車的車門移位。港鐵會循維修、耗用情況、設計原意等方向，調查金屬護欄移位原因。

一列港鐵列車於周日(13日)早上在荃灣綫油麻地站出軌，致2對車門甩脫，荔景至佐敦列車服務全日暫停，港鐵須罰款2,500萬元。港鐵昨午交代事故，初步調查發現，因隧道內一個金屬護欄移位，與列車發生碰撞導致意外，至於移位原因仍有待調查。此外，港鐵說當日廣播內容不清晰，導致有乘客從車尾緊急出口離開，而乘客沿路軌疏散到旺角站期間，旁邊有列車駛過，承認有關情況絕不理想，向受影響乘客致歉。有立法會議員認為事件反映疏散程序存嚴重漏洞，建議加裝備用警報系統及在岔口安裝閉路電視。

疑廣播內容有歧義令乘客誤會

李家潤又表示，當控制中心知道乘客用緊急通道離開並沿路軌步行後，隨即啟動應變安排，因觀塘同荃灣綫之間有「道岔」位置，控制中心隨即安排往觀塘綫列車暫停服務；不過他說據資料顯示，乘客使用車尾緊急出口通道及控制中心指示停觀塘綫停車的過程「有時間差距」，未趕及叫停列車，因此乘客疏散時仍看到旁邊有觀塘綫列車行駛，他強調「乘客有咁嘅經驗，我哋覺得絕不理想，會深入調查安排，再次向乘客致歉。」至於車長是否曾廣播叫乘客沿緊急出口離開，港鐵未有交代，只稱「廣播內容可能有不足地方」。據了解，當日涉事車長廣播的內容，是指示乘客「由車尾離開車廂」，本意是指示經月台尾、已打開的幕門離開車廂，但估計出現歧義，令在「車尾」的乘客以為要推開車尾緊急出口從路軌離開。

李家潤強調，十分重視今次事故，當日按應變機制，派出近900架次接駁巴士。當日亦有逾百位職員通宵處理，並更換軌道、設備等，令翌日早上可恢復荃灣綫服務。港鐵會成立調查委員會跟進事故，期望2個月內提交報告，並會檢查逾30個金屬護欄，以及大規模檢查軌旁結構裝置，預料半年內完成，向機電署匯報。港鐵亦會加強控制中心和車長培訓，並會加強軌旁設備的監測和警報系統。

運輸及物流局及機電工程署指，已收到港鐵初步報告。局方已要求港鐵即時檢視相關安排，確保妥善處理突發事故。至於詳細報告則須交代全面的改善措施及落實計劃，確保鐵路系統安全可靠，防止同類事故再次發生。機電署指會委聘獨立專家為改善措施、設備狀況評估和維護計劃提供意見，確保維修保養措施合適得宜及鐵路運作安全。

議員倡加裝後備警報及閉路電視

曾任職港鐵車站經理的立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇表示，疏散過程非常危險及不理想，指碰撞令警報系統失靈，車長和控制中心都不知道緊急門被打開，反映車站設備及應變流程存在漏洞。他建議港鐵改良列車設計，加裝備用警報系統，車尾的緊急斜道一旦開啟，會即時發出警報，並在路軌採用移動偵測系統，偵察路軌是否有人進入，以便車站人員迅速應變。

曾任九鐵主席的立法會議員(新界西北)田北辰表示，事件反映疏散程序存嚴重漏洞，港鐵理應在列車出現故障或事故時，確保涉事路段無其他列車駛過，否則有機會造成危險。田北辰又指，港鐵應交代現時守則，有否列明如何處理有乘客進入路軌的情況，他又建議在所有交岔口安裝閉路電視。