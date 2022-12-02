港鐵出軌甩門｜議員批港鐵近年將核心工作外判　難保維修質素

港鐵油麻地站上月列車發生出軌甩門事故，多名議員今(2日)在立法會鐵路事宜小組委員會上，批評港鐵一年內發生兩次列車車門脫落事件不能接受。勞工界立法會議員周小松質疑，港鐵近年將核心的維修工作外判，如何可保證維修質素。至於議員張欣宇則關注，港鐵維修人手短缺與事故的關係。

港鐵承認人手流失面對挑戰

港鐵車務總監李家潤回應指，有關維修的關鍵工作都由港鐵人員督導及執行，而外判工作同樣由港鐵人員督導及做好管理，但他承認人手流失下面對挑戰，但港鐵的招聘工作沒有停過。而港鐵香港客運服務總監楊美珍則稱，港鐵每年投入維修保養及資產更新的金額，約為100億元，至於會否成立「維修基金」，港鐵會考慮不同意見。

另外，港鐵亦在會中交代，各市區鐵路綫的信號系統提升工程，要延至2028/29年度方可完成，較2020年評估時遲約一至兩年。港鐵解釋，在2019年新信號系統測試事故後，發現新系統軟件重構工較預期複雜，令工作進度落後，因此決定調整方案，改用多地採用的標準軟件。而調整工程後，目前已全力督促承辦商加快進度，最快完工的荃灣綫將於2025/26年度使用新系統。港鐵亦已採用「新車先行」的策略，在新系統啟用前先投入Q車服務市民。