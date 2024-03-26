港鐵加價｜今年加幅達3.09%　按可行可減機制「封頂」

【20:57更新】港鐵公布本年度整體票價調整幅度為3.09%。去年錄得約77.8億元盈利的港鐵，本年度按「可加可減」機制得出加幅3.2%，但由於觸及「封頂」機制，因此最多可加價3.09%，為連續兩年加價，預計6月生效。

政府統計處今日(26日)公布去年12月的運輸業實質工資指數按年變動為+5.2%，港鐵同日按「可加可減」機制方程式計算票價調整幅度，即把去年12月的+2.4%綜合消費物價指數按年變動和+5.2%運輸業名義工資指數按年變動相加，乘0.5後再減去與港鐵物業發展利潤掛勾的生產力因素0.6%，得出票價加幅達3.2%。不過，加幅同時觸及「負擔能力上限」，即超過去年家庭月入中位數按年變動的+3.09%，因此今年加幅會在3.09%封頂，未涵蓋的0.11%加幅和上年度延後的1.85%加幅，會分別在未來兩個年度實施。

「都會票」、「全月通」等延續一年

港鐵形容，在封頂機制下加幅已經照顧市民的負擔能力，新車費表和實施日期容後公布，並會繼續為乘客提供恆常票價優惠。運輸及物流局回覆《am730》稱，加幅封頂反映安排能為市民把關，照顧市民負擔能力，並會繼續鼓勵港鐵在顧及其營運環境及社會和經濟情況下，盡力提供各種票務優惠回饋乘客。若以3.09%加幅推算，以成人八達通往返堅尼地城及屯門的車費，會加9毫至30.3元，來往土瓜灣和樂富則會加兩毫至7.4元。

港鐵又指，會繼續為乘客提供恆常票價優惠和提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門—南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計劃一年。