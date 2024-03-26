港鐵加價｜今年加幅達3.09%　按可行可減機制「封頂」

【20:57更新】港鐵公布本年度整體票價調整幅度為3.09%。去年錄得約77.8億元盈利的港鐵，本年度按「可加可減」機制得出加幅3.2%，但由於觸及「封頂」機制，因此最多可加價3.09%，為連續兩年加價，預計6月生效。
政府統計處今日(26日)公布去年12月的運輸業實質工資指數按年變動為+5.2%，港鐵同日按「可加可減」機制方程式計算票價調整幅度，即把去年12月的+2.4%綜合消費物價指數按年變動和+5.2%運輸業名義工資指數按年變動相加，乘0.5後再減去與港鐵物業發展利潤掛勾的生產力因素0.6%，得出票價加幅達3.2%。不過，加幅同時觸及「負擔能力上限」，即超過去年家庭月入中位數按年變動的+3.09%，因此今年加幅會在3.09%封頂，未涵蓋的0.11%加幅和上年度延後的1.85%加幅，會分別在未來兩個年度實施。
「都會票」、「全月通」等延續一年
港鐵形容，在封頂機制下加幅已經照顧市民的負擔能力，新車費表和實施日期容後公布，並會繼續為乘客提供恆常票價優惠。運輸及物流局回覆《am730》稱，加幅封頂反映安排能為市民把關，照顧市民負擔能力，並會繼續鼓勵港鐵在顧及其營運環境及社會和經濟情況下，盡力提供各種票務優惠回饋乘客。若以3.09%加幅推算，以成人八達通往返堅尼地城及屯門的車費，會加9毫至30.3元，來往土瓜灣和樂富則會加兩毫至7.4元。
港鐵又指，會繼續為乘客提供恆常票價優惠和提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門—南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計劃一年。
議員批港鐵按機制「加到盡」
曾任職港鐵的「A4聯盟」立法會議員張欣宇批評，港鐵票價再一次在封頂機制下「加到盡」，即去年修訂的方程式仍然過於寬鬆，未有充分反映港鐵盈利水平，對此表示失望。他指，一個可持續和有效的票價調整機制，不應經常觸及封頂上限或要延後加幅，相信廣大市民都不希望加幅可經年累積，變相「保證加價」，又認為目前啟動生產力因素盈利扣減門檻過高，加上本港樓市正值調整周期，料有關利潤短期內難有突出表現，市民未能與港鐵分享實際利潤。
立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌就認為，港鐵今年未能完全依足方程式加價，可見封頂機制發揮緩減加幅作用，惟過往顯示港鐵加價往往會帶動其他交通機構跟從，憂慮基層市民生活開支將百上加斤，呼籲港鐵致力減輕市民交通費負擔，包括設立簡單易用的車資優惠、凍結各類月票和都會票售價3年等，甚至全部撤銷累積尚未調整的加幅、為延後加幅設立兩年自動取消機制。
民主黨交通政策發言人韓俊賢相信，即使社會有不少反對聲音，港鐵最終仍會堅持按機制加價，促要顧及市民負擔能力不要「加到盡」。
港鐵下午公布票價調整幅度 或加3.09%觸及封頂機制
【09:57更新】港鐵下午將公布票價調整幅度，可能加3.09%觸及封頂機制，若如是港鐵今年6月最多可加價3.09%，惟實際幅度仍需視乎統計處下午公布的運輸業名義工資指數變動。實政圓桌立法會議員田北辰表示，相信今次票價調整有好大機會會封頂，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。
超出上限部分可延後追加
按照目前數字，去年12月消費物價指數有2.4%的升幅，而第三季運輸業名義工資指數按年升6%，扣減隨著物業發展利潤變動的0.6%生產力因素，再加上之前未加的1.85%延後加幅，計算得出票價調整幅度為(2.4%÷2)+(6%÷2)-(0.6%+1.85%)，即5.45%。惟港鐵設有封頂機制，意味是實際加幅不能超出住戶月入中位數的按年變動，即3.09%。換言之，若觸及封頂機制，港鐵今年6月最多可加價3.09%，而超出上限的部分，可以延後追加。
因此，以上述同一方程式計算，只要下午公布的運輸業名義工資指數按年達到1.28%，就會觸發封頂機制，意味港鐵票價今年很可能加價3.09%。
田北辰：不能輸打贏要
立法會議員田北辰就港鐵應否盡加1.85%的延後加幅表示，封頂機制已經顧及市民的負擔能力，應該尊重，不能輸打贏要。他建議港鐵不應只考慮票務收入推出優惠，譬如港鐵可以透過早晨折扣和月票優惠等催谷客量，帶動廣告和商場等收益。他又認為，港鐵票價調整幅度不應只考慮物業發展，因為港鐵在本港鐵路有「獨市生意」，可帶動旗下商場人流，故應同時考慮商場收益。