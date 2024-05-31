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2024-05-31 17:31:00

港鐵加價｜新車費6.30生效　另推搭10送1／全月通／都會票折扣優惠

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港鐵加價｜新車費6.30生效　另推搭10送1／全月通／都會票折扣優惠

港鐵加價｜新車費6.30生效　另推搭10送1／全月通／都會票折扣優惠

港鐵宣布，2024/25年度按票價調整機制下，港鐵整體票價調整幅度為3.09%，新車費表將於6月30日（星期日）生效。在加價同時，港鐵亦推出多項優惠，包括「搭10送1」、「全月通」、「都會票」的折扣優惠。

 

新票價例子：

港鐵新票價例子及新售價。(MTR) 港鐵新票價例子及新售價。(MTR) 港鐵新票價例子及新售價。(MTR) 港鐵新票價例子及新售價。(MTR)

港鐵7.1至7.28推出「搭10送1」優惠

港鐵表示，由7月1日至28日，將推出「搭10送1」優惠，為經常乘搭港鐵的乘客送上免費車程。乘客使用已連結「MTR Mobile」賬戶的成人八達通，在推廣期內，逢星期一至日乘搭本地重鐵網絡（機場快綫除外）出閘滿10次，即可獲得一程免費本地單程車程。

港鐵「全月通」及「都會票」有折扣

港鐵又指，乘客購買今年7月份至9月份的五款「全月通」，或在6月30日至9月30日期間購買「都會票」，均可享有50元折扣優惠，優惠按新價錢計算。

港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示，港鐵公司為衷心答謝市民一直以來的支持，公司推出多項特別票務優惠推廣，回饋經常乘搭港鐵的乘客，公司亦一直向小童、學生、長者、殘疾人士等乘客提供不同恆常票價優惠，冀能為社會上有需要的人士，減輕車費負擔。

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有關新車費加價方面，港鐵指出，根據票價調整機制，所有港鐵、輕鐵及港鐵巴士個別車程調整的加權平均值，必須等同整體票價調整幅度。

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