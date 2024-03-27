港鐵加價3.09% 指已照顧市民負擔能力 議員批封頂下「加到盡」

去年錄得約77.8億元盈利的港鐵，本年度按「可加可減」機制得出加幅3.2%，但由於觸及「封頂」機制，最多可加價3.09%，為連續兩年加價，預計6月生效。港鐵指，餘下的0.11%加幅會明年和後年分別加0.06%和0.05%，而去年的1.85%延後加幅亦會在明年處理，即下年度票價調整需要處理1.91%延後加幅。有立法會議員認為，港鐵再一次在封頂機制下「加到盡」，反映去年修訂的方程式仍過於寬鬆，亦有議員指封頂機制發揮了減緩作用，建議設立簡單易用的車資優惠。 政府昨公布去年12月的運輸業實質工資指數按年變動為+5.2%，港鐵同日按「可加可減」機制方程式計算票價調整幅度，即把去年12月的+2.4%綜合消費物價指數按年變動和+5.2%運輸業名義工資指數按年變動相加，乘0.5後再減去與港鐵物業發展利潤掛鈎的生產力因素0.6%，得出票價加幅達3.2%。不過，加幅同時觸及「負擔能力上限」，即超過去年家庭月入中位數按年變動的+3.09%，因此今年加幅會在3.09%封頂，未涵蓋的0.11%加幅和上年度延後的1.85%加幅，會分別在未來兩個年度實施。

議員倡港鐵提供簡單易用優惠 曾任職港鐵的「A4聯盟」立法會議員張欣宇批評，港鐵票價再一次在封頂機制下「加到盡」，即去年修訂的方程式仍然過於寬鬆，未有充分反映港鐵盈利水平，對此表示失望。他指，一個可持續和有效的票價調整機制，不應經常觸及封頂上限或要延後加幅，相信廣大市民都不希望加幅可經年累積，變相「保證加價」，又認為目前啟動生產力因素盈利扣減門檻過高，加上本港樓市正值調整周期，料有關利潤短期內難有突出表現，市民未能與港鐵分享實際利潤。 立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌就認為，港鐵今年未能完全依足方程式加價，可見封頂機制發揮緩減加幅作用，惟過往顯示港鐵加價往往會帶動其他交通機構跟從，憂慮基層市民生活開支將百上加斤，呼籲港鐵致力減輕市民交通費負擔，包括設立簡單易用的車資優惠、凍結各類月票和都會票售價3年等，甚至全部撤銷累積尚未調整的加幅、為延後加幅設立兩年自動取消機制。 民主黨交通政策發言人韓俊賢相信，即使社會有不少反對聲音，港鐵最終仍會堅持按機制加價，促要顧及市民負擔能力不要「加到盡」。

