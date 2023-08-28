港鐵加強「智慧出行」顧客服務 南港島綫年內可查車廂載客情況

香港人生活分秒必爭，若充分掌握交通班次、車廂內坐位數量，或擠逼情況，可獲更佳出行體驗。港鐵推出新「智慧出行」服務，包括顧客體驗3.0、關愛共融旅程及智慧運營團隊，其中MTR Mobile程式將覆蓋觀塘綫的即時車務狀況，程式內「車廂載客情況顯示」功能，年內推展至南港島綫，港鐵希望可提升市民乘車體驗。

為提升顧客乘車體驗，港鐵指投入近20億元推出相關的「智慧出行」服務，當中用逾13億元更新自動收費系統，包括閘機年底接受感應式信用卡支付車費，重鐵車站客務中心接受電子支付買月票。目前MTR Mobile手機程式內「Next Train」功能，已覆蓋8條市區鐵路綫及輕鐵，乘客按入該頁面可查知即時車務狀況、列車到站情況，預計該功能將於第四季覆蓋市區剩餘的觀塘綫。港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，目前只有東鐵綫及屯馬綫全線，相關車站月台及MTR Mobile程式設車廂載客情況顯示功能，乘客在繁忙時間可預先到位置較多的車廂候車，料此功能今年內推展至南港島綫。港鐵去年推出「關愛共乘」應用程式，在會展站試行為視障人士而設的站內導航服務，預期3年內在所有重鐵車站實行，該應用程式年底將推出查閱車站升降機實時運作情況，輪椅乘客可預先網上預約輪椅活動摺板服務，望改善現有工作流程，減省輪椅乘客在站內等候時間。

為建立「智慧運營團隊」，港鐵稱重鐵車站設自動化機械人等，職員亦配有的「智能手提裝置」連接科技支援團隊系統，能收到和回應乘客的查詢。楊解釋，乘客若在「關愛共乘」程式提出查詢，「智能手提裝置」會提示前線人員到現場解答。她認為前線人員能透過裝置隨時隨地監察不同車站設施，如智能洗手間、扶手電梯等，有問題發生，系統會發警示，前線人員可化身為流動服務隊，更迅速回應乘客的問題。